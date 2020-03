Oroscopo: a pranzo con i 12 Segni 

Il pranzo è uno dei momenti della giornata maggiormente significativo per tante persone. Ci permette infatti di fare una pausa per rifocillarci e poi riprendere le attività della giornata con la speranza di avere maggiore energia. Non sempre accade. Ma, come vivono il pranzo i dodici Segni Zodiacali? L’Oroscopo e le Stelle ci mostrano lo scenario tipico che viviamo noi o i nostri cari!

ARIETE - Sei una persona molto socievole e ti piace organizzare spesso dei pranzi o dei pic-nic insieme ai tuoi amici. Solitamente ti rendi anche disponibile per cucinare, soprattutto quando si tratta di accendere il fuoco e grigliare la carne o le verdure. Quello che invece detesti fare è apparecchiare la tavola o decorarla con oggetti, posate o bicchieri che trovi del tutto inutili. Mangi in maniera molto sbrigativa e il tuo piatto è sempre uno dei primi a svuotarsi, qualsiasi pietanza esso contenga.



TORO - Per te il pranzo è uno dei momenti più sacri della giornata, così come qualsiasi altro pasto. Ti piace mangiare e ti piace cucinare, ma solo prodotti di alta qualità. Le quantità sono sempre abbondanti con te e i tuoi commensali devono sempre avere la possibilità di chiedere il bis. La tavola solitamente è decorata in maniera semplice, ma raffinata. Non può mancare un buon vino e, per concludere il pasto, un golosissimo dolce. Tu mangi con amore, gustando ogni piatto molto intensamente.



GEMELLI - L’idea di dover trascorrere troppo tempo seduta a tavola in compagnia di amici o parenti che mangiano e bevono senza alcun limite, ti annoia profondamente. Tu sei fatta per i pasti veloci e preferisci mangiare un panino mentre passeggi per la città anzi che sederti in una trattoria a mangiare qualcosa di pesante e di ipercalorico. Quando si tratta di fare un’uscita galante però, ti piace scegliere uno dei ristoranti più gettonati della città e ordinare piatti gourmet (che puoi anche fotografare).



CANCRO - Il pranzo insieme alla tua famiglia è uno degli eventi per te irrinunciabili. Ogni fine settimana cerchi sempre di radunare l’intero parentado per poter trascorrere qualche ora a tavola insieme per mangiare, chiacchierare e godere della loro compagnia. Non ti interessa mangiare piatti troppo elaborati, ma cerchi sempre di accontentare tutti con pietanze saporite e dolci degni di uno chef stellato. Non ti dimentichi mai nemmeno di preparare il pranzo per il tuo dolce cagnolino o gattino.



LEONE - Il pranzo per te acquista importanza soltanto quando, tra i commensali, c’è qualcuno di cui desideri tanto attirare l’attenzione. Allora metti in tavola la tovaglia più bella, i piatti più raffinati, le posate più splendenti e le pietanze più pregiate. Non vuoi avere limiti calorici e mangi tutto quello che ti piace, nella quantità che ti soddisfa in quel determinato momento. Ogni tanto, per attirare l’attenzione, ti piace commentare la modalità di cottura di qualche squisitissima pietanza.



VERGINE - Una persona ordinata e precisa come te, riesce sempre ad organizzare dei pranzi impeccabili. Ti piace che la tavola trasmetta una sensazione di pulito e di freschezza. Per apparecchiare scegli sempre colori tenui e posate e piatti dallo stile molto classico. Non cucini mai grandi quantità di cibo per paura di sprecarlo e per non esagerare con le calorie (soprattutto se sei a dieta). I tuoi commensali potrebbero avere la sensazione che tu voglia andare al risparmio (e molto spesso non si sbagliano affatto).



BILANCIA - Per te il pranzo rappresenta principalmente un momento conviviale, in cui poter trascorrere del tempo in piacevole compagnia di amici, parenti o conoscenti che, allo stesso tempo, gustano insieme a te un buon piatto o un buon calice di vino. Apprezzi molto i ristoranti stellati, ma ti piace organizzare dei pranzi elaborati anche a casa tua. Nonostante la tua linea impeccabile infatti, conosci tante ricette originali e gustose con cui puoi sorprendere tutti. Non usi mai piatti o bicchieri di plastica.



SCORPIONE - Tu preferisci le cene ai pranzi, ma se proprio devi, ti adatti anche ad orari diurni. Non riesci a capire come tante persone riescano a pranzare prima delle ore 14 e sicuramente da parte tua non nascono mai inviti antecedenti a quell’orario. Ti piace apparecchiare la tavola in modo sofisticato e servire ai commensali piatti insoliti e di prima qualità. Cucinare non rientra tra le tue principali virtù, ma quando ti applichi riesci a preparare dei piatti veramente eccellenti, a prova di chef.



SAGITTARIO - Sei una persona che ama viaggiare e raramente ti capita di pranzare nello stesso posto per due giornate consecutive. Può capitarti di alternare un ristorante stellato ad un fast-food e ti comporti in entrambi i locali allo stesso modo: con disinvoltura ed eleganza. Ti adatti facilmente alle abitudini e alle usanze del luogo in cui ti trovi. Non ami invece organizzare pranzi e cene a casa tua, anche perché faresti fatica a ricordare dove hai messo i piatti o i bicchieri del servizio che ti hanno regalato.



CAPRICORNO - Per te il pranzo è una delle tante attività che hai programmato per la tua giornata. Non ti piace abbuffarti, soprattutto se dopo devi riprendere a lavorare. Prediligi quasi sempre pietanze magre, che si digeriscano facilmente. Il dolce lo prendi soltanto in situazioni estreme o quando si tratta proprio del tuo piatto preferito in assoluto. Non ti piace mangiare in compagnia di troppe persone e ti trovi invece molto bene a pranzare da sola o con pochi colleghi nella mensa del tuo ufficio.



ACQUARIO - L’idea di organizzare un pranzo con alcune persone che ti vanno a genio ti può interessare e, quando puoi, non hai problemi a mettere a disposizione la tua casa. Se proprio non ti va di cucinare, ci sono la pizzeria o la rosticceria di fiducia pronte a consegnarti a casa tutto ciò che ordini con la tua fantastica applicazione sul telefono. A casa tua è possibile mangiare pietanze con abbinamenti di cibo bizzarri. Al vino preferisci la birra, ma solo se artigianale. La plastica è bandita da casa tua.



PESCI - Per te non è semplice pianificare un giorno in cui organizzare un pranzo con tutta la famiglia o con qualche amico. Molto spesso infatti, dimentichi i tuoi impegni e ti ritrovi a dover organizzare tutto all’ultimo minuto. Preferisci sicuramente andare a pranzo a casa di qualcuno invece che a casa tua, ma ti rendi sempre disponibile per aiutare a cucinare, sparecchiare o per lavare i piatti alla fine dei pasti. Hai un’abilità innata nella scelta dei pasticcini più buoni del quartiere in cui vivi.