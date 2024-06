Astrologia: il Segno del Gemelli e l’amore

L'Astrologia spiega che i Gemelli, con la loro natura versatile e comunicativa, vivono l'amore come un'avventura dinamica e intellettualmente stimolante, che li rende compagni curiosi e affascinanti, sia da single che in coppia. Esaminiamo come si manifesta questo spirito mercuriale nei diversi contesti in cui possono trovarsi, da single o insieme a un partner.