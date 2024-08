Astrologia: Saturno nei Quattro Elementi nel Tema Natale

Saturno è uno dei pianeti più importanti e complessi dell'Astrologia, noto per la sua influenza sulla disciplina, la responsabilità, la struttura e le lezioni di vita. Conosciuto come il "Grande Maestro" o "Signore del Karma", Saturno rappresenta le sfide che dobbiamo affrontare per crescere e maturare. Saturno è il pianeta della disciplina, della struttura e della responsabilità. Governa il segno del Capricorno e, tradizionalmente, anche l'Acquario. La posizione di Saturno nel tema natale, suddivisa tra i quattro elementi – Fuoco, Terra, Aria e Acqua – può rivelare molto su come una persona affronta le difficoltà e su quali aree della vita richiedono maggiore impegno e sforzo.