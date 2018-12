Astrologia: che significa avere Saturno Contro

In Astrologia, si dice che Saturno sia “contro” quando, nel suo transitare intorno alla ruota zodiacale, si colloca in una posizione disarmonica rispetto al punto in cui si trovava il Sole nel momento in cui siamo nati. In realtà però, potremmo considerarlo contrario anche quando forma questi aspetti con altri Pianeti del nostro Tema Natale. .

.

Ad esempio, se Saturno transita nel Segno del Capricorno (come accadrà per tutto il 2019), in linea generale si potrebbe erroneamente dire che sia contro i Cancro (aspetto di opposizione), gli Ariete e i Bilancia (aspetto di quadratura). Per stabilire se gli aspetti che forma siano armonici o disarmonici infatti, servono calcoli matematici molto accurati. .

.

L’accezione negativa di “Saturno Contro” deriva dal fatto che Saturno viene considerato un Pianeta malefico perché porta rotture, distacchi, richiede impegno, sacrificio, assunzione di nuove responsabilità. Tuttavia, in uno studio corretto della simbologia di Saturno, si può scoprire che Saturno è anche legato alla crescita, alla maturità e al tempo. Alcune persone nascono con “Saturno Contro” e riescono a vivere questo simbolo con molta naturalezza perché si tratta di energie che conoscono fin dal loro primo respiro. .

.

È indubbio che Saturno possa portare momenti di difficoltà e percorsi in salita, ma quello che più conta è essere il risultato finale. Quando scopriamo di avere “Saturno Contro”, dovremmo chiederci: “Come posso sfruttare queste energie per crescere? In che modo posso rendere questo transito utile per il mio percorso evolutivo?”. Saturno porta alla luce la necessità di troncare tutti quei rapporti che sono sterili e non portano nulla di buono alla nostra vita. Il distacco può avvenire da persone, situazioni, luoghi, abitudini o modi di essere.

Insomma, avere Saturno contro può anche portare a inattese opportunità. Ad esempio il 3 febbraio 2007, quando è uscito al cinema l’omonimo film, il regista Ferzen Ozpetek (Acquario) aveva proprio “Saturno Contro”: un’ottima scelta per sfruttare le energie del transito nel migliore dei modi.