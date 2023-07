Astrologia: i pregi e difetti del Cancro

PREGI - Uno dei più grandi pregi del Segno del Cancro è sicuramente la sua sensibilità nei confronti delle persone, delle situazioni, degli animali e anche dell’ambiente in cui vive. Ama profondamente la sua famiglia e si fa in quattro per poter garantire la sua presenza e le sue attenzioni in modo costante. Spesso instaura dei rapporti molto teneri con il suo cagnolino o il suo gatto, trattandoli come se fossero dei figli.



Quando riconosce l’importanza di una causa sociale o ambientale, è sempre in prima fila contro le ingiustizie. È una persona colta, che ama leggere, studiare e approfondire tematiche come la storia, la geografia o la politica. La sua tenerezza non può sicuramente passare inosservata e, nella vita di coppia, dimostra grande dedizione nei confronti del partner. La sua affidabilità non può sicuramente essere messa in dubbio ed è ammirevole.

Leggi Anche Astrologia: il Segno del Cancro in famiglia

DIFETTI - La sensibilità, in chiave negativa, si trasforma in suscettibilità. Il Cancro ha una memoria ferrea e difficilmente perdona i torti che subisce. Tende, invece, a rivangarli per tanto tempo, anche quando la bufera è passata e sembra sparita ogni sua traccia.



Un’altra caratteristica che non sempre viene apprezzata è il fatto che non riesce ad essere felice per gli altri se hanno raggiunto dei traguardi che lui non è riuscito a raggiungere. Le invidie e le gelosie lo portano spesso a disperdere energia e a far allontanare da sé persone che, per un certo periodo della sua vita, sono state anche molto importanti. Ogni tanto si lascia portare via da paranoie del tutto fantastiche, che lo spingono a credere che tutti ce l’abbiano con lui o che qualcuno stia tramando qualcosa alle sue spalle. È molto affettuoso, ma si lamenta se il partner non gli concede altrettante premure e attenzioni.