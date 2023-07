Astrologia: il Segno del Cancro in famiglia

COME MARITO - L’uomo del Cancro sa essere un marito molto premuroso, sempre dedito alla casa e alla famiglia. Cerca di portare avanti le tradizioni familiari e sua madre gli ha insegnato ad avere rispetto della sua campagna e a garantire ai suoi figli la protezione e la tenerezza che meritano.



COME MOGLIE - Avere una moglie del Segno del Cancro, per certi versi, è una vera fortuna perché è una compagna fedele e dedita al suo compagno. Cerca di accontentarlo in tutti i modi, anche a costo di rinunciare a qualcuno dei suoi sogni. Tuttavia, alcune volte, viene travolta da paranoie inspiegabili.

COME PADRE - Il papà del Cancro è molto dolce e tenero nei confronti dei suoi figli. Se ne prende cura, sin dalla loro infanzia, con un forte senso della responsabilità e ci tiene a tramandar loro quello che gli hanno insegnato i suoi genitori quando era piccolo. È uno dei padri più affettuosi dello Zodiaco.



COME MADRE - La mamma del Cancro è molto accudente e si accerta sempre che ai suoi figli non manchi nulla per condurre una vita dignitosa e felice. Esige che la rispettino e non esiste pranzo domenicale a cui i suoi figli possano decidere di non partecipare: glielo farebbe pesare per settimane o mesi interi.



COME FIGLIO/A - Come figlio, il Segno del Cancro non è semplice da comprendere. Ci sono dei momenti in cui sembra che sia felice di avere una famiglia unita e tanto presente e ce ne sono altri in cui tende a fuggir via e si chiude pur di non parlare della sua vita privata. Ha un rapporto molto forte con la figura materna.

COME NONNO/A - Un nonno o una nonna del Cancro non fanno mai mancare ai loro nipoti coccole e tenerezze che si ricorderanno per il resto della loro vita. È insieme a loro che si impara ad amare gli animali e a vivere in mezzo alla natura, rispettandola. Danno tantissimo affetto, ma ne esigono altrettanto.



COME SORELLA/FRATELLO - Come sorella o come fratello, il Segno del Cancro non è sempre cristallino nel suo comportamento. Tende, infatti, a instaurare una competizione con coloro con cui divide i suoi genitori. Le piccole gelosie o invidie sono divertenti, ma se vengono protratte in età adulte, possono diventare nocive.