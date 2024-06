Astrologia: Marte nei Quattro Elementi nel Tema Natale

MARTE NEI SEGNI DI FUOCO - (Ariete, Leone, Sagittario) - Quando Marte si trova in un segno di Fuoco, l'energia e l'azione sono espresse in modo entusiasta, diretto e spesso impulsivo. Le persone con Marte in un segno di Fuoco tendono ad essere molto energiche, coraggiose e pronte ad affrontare qualsiasi sfida con entusiasmo.

Marte è nel suo domicilio in Ariete, rendendo l'azione impulsiva e diretta. Le persone con Marte in Ariete sono leader naturali, sempre pronte a iniziare nuovi progetti e a lottare per ciò che vogliono.

Con Marte in Leone, l'azione è espressa in modo drammatico e creativo. Queste persone sono motivatrici e vogliono essere al centro dell'attenzione. Sono ambiziose e desiderano il riconoscimento per i loro sforzi.

Marte in Sagittario porta un desiderio di avventura e scoperta. L'azione è motivata dalla ricerca della verità e dell'esplorazione. Queste persone sono ottimiste e amano prendere rischi, ma possono essere avventate.