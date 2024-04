Libri di astrologia da leggere per imparare

L'Astrologia , l'antica arte di osservare e interpretare il movimento dei pianeti e delle stelle per comprendere le influenze celesti sulla vita sulla Terra, è un campo di studio che richiede una conoscenza approfondita e una vasta gamma di risorse per coloro che desiderano esplorarlo.

Tra gli astrologi più noti a livello internazionale non possono mancare Barbault, Arroyo, Rudhyar, Liz Greene, i cui testi vengono proposti in numerosi corsi di astrologia.

Restando in ambito italiano, meritano sicuramente di essere studiati e approfonditi i libri di Lisa Morpurgo, astrologa italiana che ha avuto un approccio unico e distintivo all'astrologia. Il lavoro della Morpurgo è incentrato sull'applicazione pratica dell'astrologia nella vita quotidiana. Attraverso esempi concreti e casi studio, offre strumenti e tecniche per comprendere se stessi e gli altri in modo più profondo, utilizzando l'astrologia come strumento di crescita personale e sviluppo. La Morpurgo incoraggia l'uso dell'intuito e della sensibilità nel processo interpretativo astrologico. Oltre alle analisi razionali e intellettuali, valorizza anche le percezioni intuitive e i sussurri dell'anima, aggiungendo una dimensione più profonda e spirituale alla pratica astrologica.

Tra i migliori testi italiani ci sono anche quelli di Grazia Bordoni, attualmente direttore editoriale di Astrolabor (trimestrale indipendente di astrologia). Tra i suoi migliori libri per imparare l’astrologia si può citare “Sintesi e interpretazione del Tema Natale”. Questo libro offre una guida completa all'interpretazione del Tema Natale, che rappresenta la posizione dei pianeti al momento della nascita di una persona. La Bordoni fornisce una panoramica dettagliata dei concetti fondamentali dell'astrologia, come i segni zodiacali, i pianeti e le case astrologiche, e offre una serie di tecniche e strategie per interpretare il tema natale in modo accurato e significativo.