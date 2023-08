Astrologia: pregi e difetti del Leone

PREGI - Il Leone è sicuramente il Re dello Zodiaco e, in quanto tale, è maestoso, imponente, appariscente e vistoso. È una persona fiera e orgogliosa di sé, nel senso buono del termine. Ha una grande autostima, che gli consente di avanzare sempre a testa alta nella sua vita. È una persona generosa, ha un cuore buono e gentile. Vive di grandi emozioni e gli piace sorprendere le persone che ama. Spesso lo fa in modo plateale e teatrale, gridando i suoi sentimenti al mondo intero.

Una delle principali caratteristiche del Segno è il coraggio ed è proprio questo che gli consente di andare sempre nella direzione indicata dal suo cuore. È una persona molto amata e benvoluta dagli altri, ha un grande carisma e un fascino a cui non si può resistere. Quando ama, lo fa con tutta la sua forza e il suo impeto. È passionale e trasmette calore con i suoi baci o i suoi abbracci.

DIFETTI - L’autostima del Leone, letta in chiave negativa, può essere considerata una forma di egocentrismo che a volte raggiunge livelli eccessivi. E così, il Leone risulta troppo pieno di sé e trasforma il suo amor proprio in egoismo. Tutto ruota intorno a sé. Se non riceve i complimenti che pensa di meritare, va su tutte le furie e ruggisce.

Essendo la figura regale dello Zodiaco, ha inoltre bisogno di avere dei sudditi che lo adulino e, per quanto cerchi di accontentarli, li tratta sempre come persone che non sono al suo livello. Ecco perché si sente superiore ad amici o parenti che gli stanno vicino. La sua passione e la sua irruenza, inoltre, lo spingono ad agire spesso in modo rude e poco raffinato. Non sempre riesce ad essere felice per il successo degli altri, soprattutto quando raggiungono dei risultati che per lui sono ancora lontani.