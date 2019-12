Astrologia: le Stelle ci mostrano i nostri nemici nascosti

In Astrologia , nel calcolo e nella stesura del proprio Tema Natale , vengono determinati dodici settori che prendono il nome di Case Astrologiche . Ogni Casa rappresenta determinati settori della propria vita e dà preziose indicazioni sulla personalità dell’individuo in quei contesti. Una delle Case Astrologiche più misteriose è senza dubbio la Casa dodicesima, che nelle sue varie simbologie è legata anche a tutto ciò che è segreto o nascosto. Questo settore in molti casi ci parla dei nemici nascosti dell’individuo di cui si sta interpretando la Carta Natale.

Ma cosa si intende per nemici nascosti? Si tratta non solo di persone, ma anche di stati del proprio essere che non sono chiari a chi li possiede e che impediscono all’individuo di fare degli avanzamenti importanti nella propria vita. Non va interpretato necessariamente in maniera negativa perché, se analizzato con sensibilità, può essere un ottimo spunto per tirar fuori nuove risorse, nuove potenzialità e nuova energia.

Quando la dodicesima Casa è occupata da qualche Pianeta, è importante valutarne il significato perché in alcuni casi potrebbe mettere in guardia da persone aggressive (lo rivela Marte in dodicesima Casa) oppure da persone vendicative (Plutone in dodicesima) oppure da donne che sono particolarmente influenti nella nostra vita (Luna in dodicesima). Potrebbe però indicare anche di quale Pianeta abbiamo paura di manifestare le qualità. Per esempio, con Marte in dodicesima Casa, potremmo aver paura di essere autorevoli e aggressivi con gli altri e questo potrebbe essere vissuto con un senso di frustrazione. In questo caso la soluzione è comprendere che la nostra forza deve essere cercata dentro di noi, a livello sottile, e non fuori. Oppure, per fare un altro esempio, con la Luna in dodicesima Casa si potrebbe vivere la propria femminilità in maniera molto riservata e quindi potrebbe esserci una predisposizione per storie clandestine.

Per fare maggiore chiarezza, è sempre meglio valutare tutto in maniera globale insieme ad un astrologo professionista.