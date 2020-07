Astrologia: l’Ascendente nei Segni d'Aria

Nello studio dei quattro elementi del nostro Tema Natale, che sono Fuoco, Terra, Aria e Acqua , possiamo presto scoprire che esiste un elemento che prevale e ci condiziona maggiormente. È molto interessante anche osservare anche in quale elemento si trova il nostro Ascendente e scoprirne il suo significato all’interno del quadro generale che ci siamo fatti col nostro Oroscopo personale. Approfondiamo il significato dell’Ascendente in un Segno d’Aria: Gemelli, Bilancia e Acquario.

Partiamo sempre dalla considerazione iniziale che l’Ascendente sia quella parte di noi che scegliamo di mostrare agli altri, le nostre maschere e la nostra personalità.

La simbologia dell’Aria è legata a tutto ciò che è astratto, al pensiero, alla vacuità, alla leggerezza, alla libertà, alla comunicazione.

Segno per Segno, scopriamo il significato dell’Ascendente nei tre Segni d’Aria

ASCENDENTE GEMELLI - L’Ascendente Gemelli rende l’individuo particolarmente curioso, vivace, interessato a conoscere meglio tutto ciò che gli sta intorno. Si interessa a tutto, ma si sofferma su pochissime cose. È incostante e talvolta non conclude quello che ha iniziato. Ha un modo di comunicare simpatico, intelligente e persuasivo. Si annoia in compagnia di chi non lo stimola mentalmente.



ASCENDENTE BILANCIA - Questo Ascendente dona al nativo un particolare gusto estetico, che può manifestarsi in ambiti diversi della vita. Solitamente ci sono interessi artistici (ma più difficilmente siamo di fronte ad un artista, a meno che ci siano altre informazioni del Tema Natale a confermarlo). Si ha difficoltà a fare le cose da soli e si tende sempre a formare dei gruppi con cui condividere le sue idee.



ASCENDENTE ACQUARIO - L’Ascendente Acquario spinge chi lo possiede a cercare in tutti i modi di essere originale: è per questo che spesso ci troviamo di fronte ad individui dal look molto eccentrico e fantasioso. Vengono esaltati i valori e gli ideali di pace, libertà e uguaglianza. Non esclude la possibilità di vite extraterrestri e generalmente viene attratto da discipline che hanno a che fare con la propria evoluzione.