Astrologia: l’undicesima Casa e le amicizie

Proseguendo nello studio astrologico del nostro Tema Natale , faremo sempre scoperte interessanti che riguardano diversi ambiti della nostra vita. Analizzando le Case Astrologiche, è possibile andare nel dettaglio di alcuni settori della vita che sono importanti per la nostra crescita e nella nostra evoluzione. Se vogliamo comprendere a fondo il nostro ruolo all’interno della società in cui viviamo e all’interno del nostro gruppo di amicizie, possiamo sicuramente andare ad osservare in quale Segno si trova l’Undicesima Casa Astrologica, da quali Pianeti è attraversata e con quali Pianeti la sua Cuspide (ossia il punto in cui ha inizio) formi degli aspetti significativi.

Un’Undicesima Casa affollata di Pianeti potrebbe indicare una vita sociale molto ricca e intensa e i Pianeti che la occupano potrebbero essere i governatori dei Segni con cui tendiamo a stringere amicizia più facilmente. Se, per esempio, dovessimo trovare nel nostro Tema Natale “Marte nella Casa Undicesima”, questo potrebbe indicare conflitti e impedimenti in questo settore, ma anche facilità di entrare in relazione amichevole con persone che appartengono al Segno dell’Ariete, oppure che hanno Marte in posizioni di spicco nel proprio Tema Natale. Venere invece potrebbe indicare la possibilità di amicizie amorose oppure la predisposizione ad entrare in sintonia col Segno della Bilancia.



Non avere Pianeti nell’Undicesima Casa non significa non avere amici, ma sicuramente un bravo astrologo può consigliarci quali altri aspetti andare a verificare.



Il nostro ruolo nella società potrebbe essere legato anche alla vita politica o ad eventuali associazioni di cui potremmo entrare a far parte per sostenere le cause sociali che ci stanno a cuore.



È la casa degli alti ideali e delle aspirazioni che ci accompagnano nella nostra vita e che ci spingono a tirar fuori la nostra genialità e la nostra capacità di adattamento. Il motto di questa Casa Astrologica potrebbe essere: “L’unione fa la forza”.