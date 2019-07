Oroscopo: il cantante “giusto” per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Come degna rappresentante del tuo Segno, non puoi che essere felice che ci sia Lady Gaga, nata a New York il 28 marzo 1986. In lei è facile osservare il fuoco e la passione che contraddistinguono l’Ariete. È una donna fuori dalle righe e, per certi versi, è proprio la numero uno! È audace, sembra che non abbia timore di nulla e nel film “A Star is Born” è stata fenomenale e ha ricevuto grandi riconoscimenti. Glielo si legge negli occhi che è una guerriera nata. Ascolta le sue canzoni e senti che energia!



TORO - In quanto a musica, tu hai dei gusti abbastanza tradizionali. Molto spesso i nativi del Toro (o chi ha nel proprio Tema Natale forti valori in questo Segno) hanno una bella voce. Un esempio eclatante potrebbe essere l’intramontabile Claudio Baglioni, nato a Roma il 16 maggio 1951. Le sue canzoni hanno accompagnato intere e diverse generazioni. Ha un timbro di voce fantastico, che trasmette grandi emozioni. Sicuramente lo hai potuto apprezzare anche nella sua conduzione artistica del Festival di Sanremo.



GEMELLI - Per te la musica non è soltanto svago o arte: è vita! E quando si sogna di diventare cantante, diventa assolutamente d’obbligo impegnarsi affinché il sogno possa diventare realtà. Ne è stata un esempio Emma Marrone, nata a Firenze il 25 maggio 1984. Lei è riuscita ad entrare nel mondo televisivo grazie alla trasmissione “Amici” e tuttora riscuote grande successo nelle classifiche nazionale. È una ribelle, ha incontrato tanti ostacoli, ma li ha superati tutti col sorriso stampato sul viso.



CANCRO - Il tuo romanticismo e la tua dolcezza si possono riscontrare anche nelle canzoni che ascolti ogni mattino alla radio. Ti piace andare alla ricerca di testi particolari, ma ti soffermi su quelli che sembrano poesie, come “La Leggenda di Cristalda e Pizzomunno” di Max Gazzè, degno rappresentante del tuo Segno Zodiacale, nato a Roma il 6 luglio 1967. Nei suoi testi, dietro la velata ironia, si nascondono delle grandi emozioni e forse è proprio questo uno dei motivi principali del suo grande successo.



LEONE - Per rappresentare il tuo Segno Zodiacale, ci vuole un cantante esuberante, appassionato, che spicchi sul palcoscenico e che cerchi di attirare costantemente le attenzioni su di sé. J-Ax, nato a Milano il 5 agosto 1972, è sicuramente un Leone da manuale. Il suo look è sempre ricercato ed è praticamente impossibile che passi inosservato. I suoi fans alimentano la sua autostima e lui continua ad entusiasmarli con nuove canzoni che non possono far altro che finire nelle migliori hit parade.



VERGINE - A volte dai l’impressione di essere una persona molto composta e riservata e questo è indubbiamente uno dei lati del tuo carattere. Ma non tutti sanno che dentro di te si nasconde una persona desiderosa di movimento ed eccitazione. Non tutti sanno che una delle migliori rappresentanti del tuo Segno Zodiacale sia Loredana Bertè, la regina del rock italiano, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950. Pur non essendo più una ragazzina, si è tinta i capelli di blu e canta con i migliori cantanti del momento.



BILANCIA - Il Pianeta governatore del tuo Segno è Venere, pianeta dell’amore, e forse è proprio per questo che ti piace ascoltare spesso canzoni romantiche e sentimentali. Per te la musica è arte, magia. Ti immedesimi in chi canta le tue canzoni preferite e tra queste sicuramente se ne può trovare qualcuna di Jovanotti (Lorenzo Cherubini), nato a Roma il 27 settembre 1966. Tra i suoi singoli ci sono sicuramente le migliori dichiarazioni d’amore che qualunque donna desidererebbe ricevere dal proprio partner.



SCORPIONE - Tu sei una persona molto enigmatica e misteriosa. Non ti piace parlare di te, ma con la musica potresti riuscire ad esprimere quello che non riesci (o non vuoi) dire con le parole. Non ti importa del giudizio della gente. Un degno rappresentante del tuo Segno è il cantante (o meglio rapper) Emis Killa, nato a Vimercate il 14 novembre 1989. È irriverente e un po’ estremo sia nel look che nei testi delle sue canzoni, che gli son costati serie accuse e polemiche. Che divertimento ci sarebbe altrimenti?



SAGITTARIO - La musica è una delle migliori compagne dei tuoi viaggi e ti piace ascoltare canzoni con melodie gradevoli e con parole che ti conducano verso un lato più profondo di te. Forse è proprio per questo che ti piacciono le canzoni di Elisa, tua compagna di Segno Zodiacale, nata a Trieste il 19 dicembre 1977. Come si può restare indifferenti a testi come quello di “L’anima vola”? Anche la sua nuova canzone “Tutte le vite”, insieme a Carl Brave, è quel che ci vuole per rendere l’estate ancor più frizzante.



CAPRICORNO - Il fatto che con l’arte si possa guadagnare denaro è molto interessante per te e provi grande ammirazione per chi è riuscito a fare di un talento la propria carriera. Un Capricorno che si è impegnato per arrivare ad avere successo in campo musicale è il giovanissimo Fabio Rovazzi, nato a Milano il 18 gennaio 1994. Lui ha capito che un ottimo modo per fare soldi è collaborare con cantanti di gran fama e divulgare i video su YouTube. Se si studiano le strategie giuste, il successo è assicurato!



ACQUARIO - I tuoi gusti musicali qualche volta sono stravaganti e molto spesso ti diletti a riproporre con la chitarra o col pianoforte quello che ascolti alla radio. Ti piace chi tenta di distinguersi dalla massa con uno stile eccentrico, unito naturalmente ad un grande talento. Un rappresentante del tuo Segno Zodiacale è Ultimo (Niccolò Moriconi), nato a Roma il 27 gennaio 1996. Più che le sue canzoni, è lui ad essere un tipo stravagante e, da buon Acquario, non resta in silenzio se pensa di aver subito un torto.



PESCI - A te la musica scorre nelle vene e ascolti sempre molto volentieri diversi generi musicali. Molto spesso emerge la tua indole romantica e così vai alla ricerca di testi che sappiano farti emozionare. Ti identifichi spesso nei testi delle canzoni più dolci che trasmettono alla radio. Tra i tuoi cantanti preferiti potrebbe esserci il tuo collega di Segno, Tiziano Ferro, nato a Latina il 21 febbraio 1980. Non solo è cantautore, ma anche produttore discografico. Preparati ad ascoltare il suo nuovo album!