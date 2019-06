Astrologia: i Segni d’Aria e le loro caratteristiche

Proseguendo lo studio e l'analisi degli elementi nel proprio Tema Natale , si arriva a comprendere che avere tanti Pianeti nello stesso elemento o non averne alcuno può avere lo stesso grado di importanza. In entrambi i casi infatti ci potrebbe essere uno squilibrio (in un caso per eccesso e nell'altro per difetto). Dopo aver esaminato l'elemento Fuoco e l'elemento Terra , è il turno dell'Aria. I tre Segni d'Aria sono Gemelli, Bilancia e Acquario.

All'elemento Aria vengono associate caratteristiche come la capacità di astrazione, la curiosità, l'intelletto, la capacità di comunicare e socializzare, la leggerezza.



Quello che manca a questo elemento è la capacità di concretizzare le proprie idee, che solitamente sono straordinarie e geniali. Le doti relazionali di individui con grande prevalenza di questo elemento nel proprio Tema Natale sono eccezionali quando si tratta di rapporti non troppo profondi. Nella sfera sentimentale infatti, un eccesso di intelletto non sembra essere particolarmente favorevole.



Il Segno dei Gemelli, per esempio, entra facilmente in relazione con chiunque grazie alla sua verve, alle sue parole stuzzicanti, alla simpatia e all'allegria che spesso lo contraddistingue. Le sue idee rispecchiano il suo elemento e risultano sempre coinvolgenti per chi le ascolta. Quello che manca è il passaggio dalla teoria alla pratica, la costanza con cui l'Aria fa sempre fatica a convivere.



Nel Segno della Bilancia emergono le doti relazionali dell’Aria: a differenza degli altri due, la Bilancia ha seria difficoltà a stare da sola e tende ad accompagnarsi anche a partner con cui non ha eccezionali compatibilità, pur di stare in coppia. Nonostante la mente brillante e vivace, le sue indecisioni e i dubbi le impediscono di realizzare e concretizzare tanti progetti su cui lavora.



Nell’Acquario vengono esaltati i valori di libertà e fratellanza dell’elemento Aria. L’Aria ha bisogno di spazio, si allontana da tutto ciò che è pesante o troppo coinvolgente, scappa da tutto ciò che lo vincola. L’Acquario stringe amicizia con persone di diverse età e diverso ceto sociale, è altruista e disponibile ma non gradisce essere dato per scontato. La follia e il genio convivono nel Segno d’Aria più individualista dei tre.