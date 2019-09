Astrologia: il ruolo di Mercurio nelle 12 Case

Mercurio secondo la mitologia greca era il messaggero degli Dei. Come abbiamo visto in un precedente articolo, l’analisi di Mercurio nel Tema Natale ci dà preziose indicazioni sul nostro modo di pensare e ragionare: a questo pianeta viene associato il pensiero logico e razionale, ma anche il movimento, sia del corpo che delle idee. Vediamo ora in dettaglio il suo ruolo nelle dodici Case Astrologiche.



MERCURIO IN 1° CASA - Mercurio nella Casa dell’Ascendente rende l’individuo molto dinamico, brillante, loquace e desideroso di stare perennemente in movimento. L’aspetto è giovanile.



MERCURIO IN 2° CASA - Nella casa del denaro e dei bisogni materiali, Mercurio potrebbe portare un po’ di confusione. È necessario riflettere a lungo prima di fare investimenti accattivanti ma rischiosi.



MERCURIO IN 3° CASA - Mercurio si trova a suo agio nella Casa della comunicazione e favorisce professioni come il giornalista, lo scrittore o addetto all’ufficio stampa. Loquacità e simpatia.



MERCURIO IN 4° CASA - In questa Casa, Mercurio potrebbe portare continui cambiamenti di residenza oppure potrebbe indicare una figura paterna mercuriale, molto giovane o giovanile.



MERCURIO IN 5° CASA - Nella Casa del divertimento, Mercurio può esprimere la sua vivacità. La creatività si manifesta alla grande e si può riscontrare una particolare frivolezza nel sesso.



MERCURIO IN 6° CASA - Mercurio si trova a suo agio in questa Casa e suggerisce all’individuo di intraprendere la carriera da intellettuale. Grande precisione e attenzione ai dettagli.



MERCURIO IN 7° CASA - Qui Mercurio favorisce le relazioni con individui mercuriali (con forti valori Gemelli o Vergine nel proprio Tema Natale) oppure con persone giovanissime.



MERCURIO IN 8° CASA - In questa Casa astrologica, Mercurio porta grande interesse e curiosità verso tutto ciò che è misterioso, tenebroso e complesso. L’individuo si perde in ragionamenti senza fine.



MERCURIO IN 9° CASA - Mercurio in questa Casa astrologica porta un po’ di ingenuità e l’individuo dovrebbe allenarsi ad essere più scaltro. Curiosità e interesse verso discipline spirituali.



MERCURIO IN 10° CASA - Nella decima Casa astrologica, Mercurio porta grandi vantaggi nelle comunicazioni con persone importanti e potenti. Fratello o sorelle potrebbero rivestire ruoli di prestigio in società.



MERCURIO IN 11° CASA - Mercurio in questo settore fa nascere nell’individuo grande interesse verso tutto ciò che è strano e originale. Si tende ad avere amici di tutte le età e di tutti i contesti sociali.



MERCURIO IN 12° CASA - In questa Casa Mercurio potrebbe rendere l’individuo silenzioso. Nonostante interiormente il lavorio mentale sia alto, si dubita a lungo prima di esprimersi.