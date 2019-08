Oroscopo: la seconda Casa astrologica e il denaro

Questa Casa viene spesso considerata come il settore dei beni materiali, del denaro, di tutto ciò che possediamo, dei nostri bisogni e dei nutrimenti che ci occorrono per esprimere al meglio la nostra personalità.



Il fatto che sia legata alle questioni finanziarie può sicuramente essere un fattore importante nel momento in cui desideriamo conoscere il nostro rapporto (oppure quello della persona di cui stiamo analizzando il Tema Natale) con il denaro. Ci sono elementi astrologici che possono lasciar intendere che, nonostante ci sia una grande possibilità di accumulare tanti bene, il conto in banca non sia destinato a crescere più di tanto. I soldi di cui si parla in questa Casa, sono soldi che il nativo guadagna da sé e quindi non si parlerà di vincite al gioco o eredità, a meno che siano altri elementi del Tema Natale ad indicarlo.



Ciò di cui abbiamo bisogno inoltre, non sempre è qualcosa di tangibile come il denaro, ma potrebbe trattarsi anche di riconoscimenti che andiamo a cercare negli altri, bisogno di sicurezza e rassicurazione anche a livello emotivo. Alcuni aspetti che coinvolgono questa Casa Astrologica, potrebbero darci preziose indicazioni sulla possessività dell’individuo.



Quando si parla di nutrimento invece, si intende tutto ciò di materiale di cui sente il bisogno il nostro corpo. Ecco che quindi anche il cibo, oppure l’aria che respiriamo, possono avere un ruolo importante nella comprensione di alcuni lati del nostro carattere (o dell’individuo di cui si stanno studiando i tratti astrologici). Del resto, si può accumulare denaro così come si può accumulare il cibo.