Astrologia, il ruolo della quinta Casa: le passioni e i figli

Nello studio approfondito del nostro Tema Natale , non possiamo evitare di analizzare in maniera approfondita lo studio delle dodici Case Astrologiche. Ogni casa rappresenta un settore specifico della nostra vita e da essa possiamo trarre informazioni molto significative per giungere ad una migliore conoscenza del nostro carattere. Tra tutte le Case Astrologiche, una di quelle che riscuote maggior interesse, è la quinta Casa, che viene considerato il settore associato all’amore e i figli.

In questo settore, l’Amore viene inteso come una forza che unisce due persone, soprattutto sul piano sentimentale. Si parla di amore, ma anche di sesso, energia sessuale, desiderio di appagare le proprie voglie con i piaceri della vita (che a volte potrebbero anche essere vizi o cattive abitudini).



È anche la casa del gioco, degli hobby, delle passioni. Chi ha una quinta casa molto significativa nel suo Tema Natale, spesso dedica la sua vita ad una passione che, nel tempo, si trasforma in un lavoro o in una missione di vita. Per gioco si intende anche il gioco d’azzardo, il rischio di ottenere qualcosa di vantaggioso in modo semplice e divertente.



È anche la Casa dell’entusiasmo, della gioia, dell’allegria, di chi ha sempre il sorriso stampato sul viso e ama godere di ogni attimo, rendendolo magico! Una delle parole chiave che ci permette di comprendere la natura di questa Casa è “creatività”. Da qui si evince che si parla di un settore dove sono presenti tantissime risorse, che possiamo combinare insieme per creare qualcosa di magico, di interessante, di nuovo. Ecco che si arriva quindi a parlare di figli, come frutto della creatività. Spesso il rapporto con i propri figli viene descritto in maniera minuziosa dalla simbologia di questa Casa.

È utile pensare che si possono anche creare opere d’arte o melodie e canzoni ed è quindi possibile associare questo settore agli artisti di ogni sorta: pittori, scultori, musicisti, cantanti.