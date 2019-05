Astrologia: le Stelle e il nostro look

Ascendente: è lui a dettare i nostri look ASCENDENTE ARIETE - Fa amare i look mascolini. Istockphoto 1 di 12 ASCENDENTE TORO - Si accompagna a forme del corpo morbide e vestiti che scivolano addosso con eleganza e sensualità. Istockphoto 2 di 12 ASCENDENTE GEMELLI - Gli accessori colorati sono fondamentali. Istockphoto 3 di 12 ASCENDENTE CANCRO - Una passione per i colori tenui. Istockphoto 4 di 12 ASCENDENTE LEONE - Adora i look vistosi e appariscenti. Istockphoto 5 di 12 ASCENDENTE VERGINE - Ama i look curati e nelle tinte neutre. Istockphoto 6 di 12 ASCENDENTE BILANCIA - Classe ed eleganza in qualsiasi situazione. Adora i capi griffati. Istockphoto 7 di 12 ASCENDENTE SCORPIONE - Niente mezze mezze misure: “total black” o “total white”. Istockphoto 8 di 12 ASCENDENTE SAGITTARIO - Fa pazzo per i look molto sportivi. Istockphoto 9 di 12 ASCENDENTE CAPRICORNO - Questo Ascendente boicotta tutto ciò che è eccessivamente vistoso: quindi colori soft e trucco naturale. Istockphoto 10 di 12 ASCENDENTE ACQUARIO - Adora gli accessori insoliti o le stampe curiose, che attirano l'attenzione. Istockphoto 11 di 12 ASCENDENTE PESCI - I suoi look sono sensuali e affascinanti, da vero trend setter. Istockphoto 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ASCENDENTE ARIETE - Nel Tema Natale di una donna, questo Ascendente potrebbe dare un look mascolino. In quello di un uomo invece dà l’impressione di avere davanti un grande simbolo di virilità.



ASCENDENTE TORO - Solitamente questo Ascendente si accompagna a forme del corpo morbide e vestiti che scivolano addosso con molta eleganza e sensualità. A volte è la causa di qualche chilo di troppo.



ASCENDENTE GEMELLI - Il look di chi ha l’Ascendente in Gemelli varia costantemente: un giorno si decide di essere biondi e il giorno dopo mori. Gli accessori colorati sono fondamentali per le donne con questo Ascendente.



ASCENDENTE CANCRO - Dal proprio aspetto fisico si denota una particolare dolcezza, che spesso viene accompagnata da colori tenui e capi d’abbigliamento non troppo appariscenti.



ASCENDENTE LEONE - È impossibile non notare chi vanta questo Ascendente: il look è assolutamente vistoso e appariscente. Ogni abito che si indossa sembra gridare al mondo “guardami”!



ASCENDENTE VERGINE - Il look di chi nasce con questo Ascendente è sempre abbastanza sobrio e pulito. I capelli sono in ordine e i vestiti addosso ben stirati. Solitamente vengono scelti colori neutri.



ASCENDENTE BILANCIA - L’Ascendente in Bilancia denota classe ed eleganza, in qualsiasi situazione. Il trucco è sempre impeccabile e vengono scelti capi alla moda e possibilmente firmati.



ASCENDENTE SCORPIONE - Chi nasce con questo Ascendente, solitamente tende ad optare per il “total black” o per il “total white” (ma accade più raramente). In ogni caso, sono vietati i vestiti variopinti.



ASCENDENTE SAGITTARIO - Chi sceglie un look molto sportivo, spesso ha questo Ascendente. Ma si tratta di persone che, quando vogliono, sanno essere anche eleganti quanto i modelli alle sfilate.



ASCENDENTE CAPRICORNO - Questo Ascendente boicotta tutto ciò che è griffato o eccessivamente vistoso. Spesso negli uomini la barba è incolta oppure le donne scelgono di truccarsi in maniera velata.



ASCENDENTE ACQUARIO - Chi nasce con questo Ascendente è facilmente individuabile perché ha sempre un accessorio insolito o un vestito con strane stampe che attirano l’attenzione.



ASCENDENTE PESCI - L’Ascendente Pesci spesso conferisce un look sensuale e affascinante. Sembra che siano proprio le persone nate con questo Ascendente a dettare le mode del momento.