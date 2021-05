Astrologia: i Pianeti del Toro

La posizione dei Pianeti nella Ruota dello Zodiaco ha sempre un significato ben specifico. A seconda del Segno Zodiacale che viene occupato, infatti, il Pianeta ha la possibilità di manifestare più o meno le sue caratteristiche e la sua simbologia. Ci sono Segni in cui esprime al massimo la sua valenza e altri in cui fa fatica a lasciar emergere la sua natura.

Ogni Pianeta può trovarsi in domicilio, esaltazione, caduta ed esilio in uno dei dodici Segno Zodiacali. Nella posizione di domicilio ed esaltazione i Pianeti riescono ad esprimere al massimo le loro energie. Invece, quando i Pianeti si trovano in caduta e in esilio, lasciano trasparire soltanto le caratteristiche più cupe di quel Pianeta.

Analizziamo quali Pianeti si trovano in una posizione particolare nel Segno Zodiacale del Toro.



Domicilio

Venere, il Pianeta dell’Amore, ha un doppio domicilio: uno nel Segno della Bilancia e l’altro nel Segno del Toro. In questo Segno, infatti, Venere trova terreno fertile per manifestare l’amore in tutte le sue forme. L’amore per la vita e per se stessi conduce all’amore per il prossimo e lo fa con estrema naturalezza e lentezza (il Segno del Toro richiede sempre tempi abbastanza lunghi). I piaceri della vita sono il miglior nutrimento per Venere e viene sempre posto un accento particolare sulle faccende sentimentali, che non vengono mai affrontate con superficialità.



Esaltazione

Trova la sua esaltazione nel Segno del Toro l’altro Astro femminile per eccellenza: la Luna. In questo Segno la Luna esprime al massimo la sua forza creatrice, la maternità intesa non soltanto in senso biologico ma come la possibilità di “dare vita” (si può dar vita anche a dei personaggi letterari, a progetti importanti, etc.).



Esilio

Marte e Plutone, i Pianeti che si esprimono al meglio nel Segno dello Scorpione, vengono considerati in esilio nel Segno del Toro (alcune tradizioni astrologiche considerano solo Marte e altre Plutone). Per Marte il Segno del Toro è troppo accomodante. Plutone, invece, non trova spazio per la sua complessità.



Caduta

In un Segno come il Toro, che ama le certezze e detesta i cambiamenti, troviamo in caduta Urano. La natura di Urano prevede stravolgimenti improvvisi e repentini, che per il Toro non sono previsti.