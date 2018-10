Le parole dell’Astrologia

Il domicilio di un Pianeta è nel Segno Zodiacale in cui il Pianeta riesce ad esprimere al meglio le sue energie. Si dice anche che il Pianeta sia il governatore di tale Segno (possono essere anche più Segni Zodiacali per lo stesso Pianeta).



L’esaltazione invece si trova nel Segno Zodiacale in cui le energie del Pianeta vengono esaltate ed enfatizzate al massimo (talvolta pure troppo), con tutta la loro forza.



L’esilio di un Pianeta si trova esattamente nel Segno Zodiacale opposto a quello del domicilio: qui il Pianeta perde forza e non riesce a rendere evidenti le sue caratteristiche principali.



La caduta infine, si trova nel Segno Zodiacale opposto all'esaltazione. In questa posizione il Pianeta si manifesta nei suoi aspetti più negativi, creando una ben percettibile disarmonia.