Voglia di Natale: 1,7 milioni di italiani hanno già fatto l’albero

L’indagine sul Natale, commissionata da Facite.it a mUp Research, è stata effettuata tra il 14 e il 19 ottobre scorso con interviste CAWI coinvolgendo 1003 persone in età compresa fra 18 e 74 anni secondo un campione rappresentativo della popolazione italiana residente sull’intero territorio nazionale. Questo significa che in alcune parti d’Italia il clima era ancora soleggiato e quasi estivo e nei telegiornali si vedevano persone sulla spiaggia che addirittura facevano il bagno. Eppure, 6 milioni di connazionali avevano già comprato i regali di Natale, 5,2 milioni aveva iniziato ad acquistare prodotti alimentari per le festività e in oltre 4 milioni già si rallegravano al suono delle classiche canzoni natalizie di Mariah Carey e Michael Bublé. E, per fare le cose proprio sul serio, gli alberi di Natale facevano già bella mostra di sé in 1,7 milioni di case: entro la fine di ottobre si arriverà a 3 milioni.