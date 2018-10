Basta spreco al ristorante: da oggi c'è il "rimpiattino"

Rimpiattino riflette l'impegno profuso dal mondo della ristorazione contro lo spreco alimentare: non si tratta di un vero e proprio neologismo, rimanda piuttosto alla cultura tradizionale italiana del "rimpiattare", ovvero del saper rielaborare gli avanzi del giorno precedente affinchè gli alimenti non vadano sprecati. Non è solo una questione meramente economica, ma di rispetto per chi lavora per portare il cibo in tavola.

La sensibilità nel mondo della ristorazione è cresciuta così come quella dei consumatori che chiedono con disinvoltura crescente di portare a casa cibo o vino avanzati al ristorante.



Quasi il 60% dei ristoratori intervistati rileva tuttavia che spesso si spreca molto cibo al ristorante perché i clienti non mangiano tutto quello che hanno ordinato, ma nonostante la quantità di cibo che resta sulla tavola sia elevata, raramente i clienti chiedono di poter portare via gli alimenti non consumati, soprattutto perché imbarazzati (55%), perché è scomodo (19,5%) o perché la cosa li lascia indifferenti (18,3%).



Per portarsi a casa il rimpiattino con buon cibo e buon vino ci sono simpatiche e allegre confezioni confezioni in cartoncino riciclabile e firmate da affermati designer e illustratori. Non solo quindi una opportunità per poter contribuire alla lotta allo spreco alimentare, ma anche oggetti belli e riutilizzabili.



Grazie alla collaborazione tra Fipe e Comieco i rimpiattini in carta e cartone arriveranno nelle prossime settimane in oltre mille ristoranti in tutta Italia, mentre altri trentamila sono potenzialmente pronti ad aderire all'iniziativa.