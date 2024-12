Babbo Natale: i bambini che ci credono sono più felici e creativi

Natale è il momento dell’anno in cui i sogni diventano realtà, specialmente per i più piccoli, e l'idea di incontrare il magico personaggio è uno dei desideri più forti nelle famiglie italiane. Il 73,7% dei genitori italiani trova nei mercatini di Natale e nei villaggi natalizi l'occasione perfetta per portare i propri figli a vivere l'emozione di un incontro con Babbo Natale mentre il 43,7% si reca anche ai mercatini e villaggi natalizi all’estero. Allo stesso tempo il 72,6% delle famiglie è solita portare i bambini anche a visitare negozi di giocattoli, librerie e centri commerciali che allestiscono spazi dedicati all’incontro con Babbo Natale. Tra le destinazioni che un giorno si desidera visitare per far incontrare Babbo Natale ai bambini la Lapponia è la meta da sogno per l’83,8% delle famiglie italiane. In Italia invece un evento che rappresenta il cuore pulsante delle festività natalizie italiane è il Magico Paese di Natale, che ogni anno anima Govone, Asti e San Damiano d’Asti. Un luogo incantato che quasi 9 famiglie italiane su 10 (88,5%) vorrebbero visitare un giorno.