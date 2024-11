Mercatini di Natale fra shopping e atmosfere natalizie

MARCHÉ VERT NOËL AD AOSTA - Dal 23 novembre al 6 gennaio, il mercatino natalizio Marché Vert Noël trasforma uno dei luoghi più magici di Aosta- la centralissima Piazza Chanoux - in un incantevole villaggio alpino. I visitatori possono curiosare alla ricerca di idee regalo inconsuete tra specialità del territorio, vini, arti manuali, oggetti d’antan, pensieri-regalo, ispirazioni nordiche… lussi piccoli e abbordabili per respirare insieme aria di festa. Le produzioni artigianali esposte comprendono oggetti in legno, articoli di antiquariato, accessori di abbigliamento, addobbi natalizi, prodotti enogastronomici tipici valdostani, dolciumi e pasticceria. Lungo le vie del Marché Vert Noël non mancherà l’esposizione di opere di artigiani locali, esperti nella lavorazione del legno, capaci di trasformare ceppi in opere d’arte che scaldano il cuore e sorprendere grandi e piccini. In programma anche dimostrazioni di artigianato e attività per i bambini. Il mercatino ha ottenuto il marchio "Label Ecoaction - Legambiente 2024.029" che certifica il suo basso impatto ambientale.



UNA STORIA TRA LE MANI A TORINO - Ritorna a Torino, nella centralissima Via Carlo Alberto, “Una Storia tra le Mani” il mercatino artigianale promosso dall’omonima associazione che riunisce eccellenze della produzione artigianale del territorio piemontese, ospitando spesso anche artigiani provenienti da altre regioni (7/8, 14/15 e dal 19 al 24 dicembre). In vero e proprio laboratorio a cielo aperto, si potranno ammirare e acquistare i manufatti di oltre 40 artigiani-artisti che, alternandosi, presenteranno al pubblico le loro originali creazioni: colorate sculture in cartapesta, paesaggi, vasi-lampade, sculture, originali oggetti d’uso e monili in ceramica, abiti trasformabili confezionati con ricercati tessuti o con tessuti naturali, originali gioielli in metallo e fili di tessuto colorati, gioielli in cemento, gioielli in legno, gioielli-scultura in fusione a cera persa, preziosi oggetti e monili realizzati con la tecnica della vetrofusione, strumenti musicali fatti con zucche o canne di bambù, coperte e abbigliamento realizzato con tessuti a telaio ottenuti da filati naturali colorati a mano, borse, cappelli e numerosi altri oggetti realizzati da artigiani-artisti con molteplici tipologie di lavorazione e utilizzando svariati materiali quali metalli, vetro, legno, cuoio, carta, filati pregiati. Non si tratta un semplice mercatino dell’artigianato, dato gli artigiani-artisti che ne fanno parte condividono la mission di far conoscere al pubblico la storia che nasce dalle loro mani, lo studio dei materiali e delle tecniche di lavorazione, il pensiero e l’ispirazione che c’è dietro e dentro ad un oggetto.



IL MAGICO PAESE DI NATALE - Il territorio piemontese delle Langhe, Roero e Monferrato fa da cornice dal 16 novembre al 22 dicembre 2024 all’evento diffuso “Il Magico Paese di Natale”, inserito da European Best Destinations al settimo posto tra i più importanti mercatini natalizi d’Europa e segnalato come il “mercatino più romantico”. Le location sono il suggestivo borgo di Govone, dove Babbo Natale ha la sua casa nel Castello Reale, Asti con il celebre mercatino natalizio e San Damiano d’Asti che ospiterà il Presepe vivente in alcune date di dicembre. Tra luci scintillanti e decorazioni festose, Govone si trasforma in un vero e proprio villaggio incantato, dove grandi e piccini possono vivere momenti indimenticabili, fra la visita alla Casa di Babbo Natale allestita nel Castello Reale dove musical e animazione ricreeranno un’atmosfera fiabesca, incontri con gli elfi, spettacoli e animazioni che trasporteranno in un mondo da fiaba, l’immancabile Mercatino degli elfi e, per i più piccoli, la Scuola degli Elfi per diventare i perfetti aiutanti di Babbo Natale.



IL MERCATINO NATALIZIO DI ASTI NELLA TOP TEN EUROPEA - Annunciato da una maestosa stella cometa luminosa lunga 17 metri, il mercatino natalizio di Asti è l’unico in Italia a entrare nella Top Ten dei migliori mercatini natalizi d’Europa guadagnando la settima posizione nel 2024. Nel cuore, Piazza Alfieri si trasforma per ospitare 130 casette di legno: dato che la particolare forma triangolare della piazza evoca un albero di Natale stilizzato, l'ambientazione è unica nel suo genere. Le casette di legno ospiteranno artigiani e produttori provenienti da tutta Italia, con i loro manufatti perfetti per un regalo speciale, i prodotti deliziosi da assaggiare e lo street food per una pausa golosa e tutto sarà arricchito da addobbi e animazioni che contribuiranno a creare un'atmosfera natalizia unica.



I MERCATINI DI NATALE DI SANTA MARIA MAGGIORE, PATRIA DEGLI SPAZZACAMINI (VB) - Dal 6 all'8 dicembre 2024 con oltre 200 espositori selezionati e di qualità, torna il Mercatino di Natale di Santa Maria Maggiore (VB), noto per essere il paese degli spazzacamini. Tra i più grandi d'Europa, sono ormai un appuntamento fisso per i numerosi appassionati che da 25 anni li scelgono tanto per la qualità del percorso espositivo quanto per le magiche atmosfere natalizie del borgo Bandiera Arancione, capoluogo della piemontese Valle Vigezzo. Tutto il centro storico, addobbato a festa grazie con deliziosi allestimenti, risuonerà di musiche natalizie in filodiffusione tra le vie del borgo ma anche suonate dal vivo dai molti artisti. Non mancheranno originali mostre e piccole esposizioni in alcuni degli angoli più instagrammabili del paese, danza e spettacoli, cornamuse, ghironde, gli amatissimi Corni delle Alpi, e la Casa di Babbo Natale bimbi potranno consegnare la loro letterina. La visita ai Mercatini, oltre che per acquisti originali e di qualità artigianale, sarà l’occasione per una pausa di gusto grazie ai punti ristoro, dove assaggiare i tradizionali stinchéet, lo street food alpino per eccellenza, e per visitare i piccoli ed imperdibili musei del paese: il celebre – e unico in Italia – Museo dello Spazzacamino e la Casa del Profumo Feminis-Farina, che rende onore alla storia dell'Acqua di Colonia, nata proprio grazie a due emigranti di Santa Maria Maggiore.



LA FIERA DEGLI OH BEJ! OH BEJ! A MILANO - È il più tradizionale e popolare degli appuntamenti della settimana di Sant’Ambrogio (patrono della città) a Milano e le sue origini risalgono a cinque secoli fa. Dal 5 all'8 dicembre le aree circostanti il Castello Sforzesco e il Parco Sempione sono una tappa obbligata per milanesi e turisti alla ricerca del regalo perfetto o semplicemente desiderosi di immergersi nell'atmosfera natalizia. Vi si trovano bancarelle di artigianato locale, dolci tradizionali, giocattoli, fiori, libri e stampe, miele e molto altro. Non mancano i maestri del ferro battuto, rame e ottone, oltre ai venditori di caldarroste e di "Firunatt" o "Firòn", le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe "collane". Passeggiare lungo i viali della fiera, sorseggiando una bevanda calda e assaporando dolci tradizionali come il panettone - che proprio in questi giorni viene sfornato in tutte le pasticcerie della città - è un'esperienza che cattura l'essenza stessa di Milano come la amano i milanesi.



IL VILLAGGIO DELLE MERAVIGLIE A MILANO - Il Milano Christmas Village dal 16 novembre al 6 gennaio 2025 torna ad animare i Giardini Indro Montanelli di Porta Venezia. Fra le attrazioni, l’iconica casetta di Babbo Natale, i divertenti momenti di animazione degli Elfi, le giostre natalizie, il Mercatino degli Elfi Golosi, la Regina delle Nevi, l’arrivo di Renny, la mascotte renna, e il ritorno di Geronimo Stilton. Non mancherà la pista di pattinaggio da oltre 1000 mq, parzialmente coperta e con un’area dedicata ai bambini. Tra le novità di quest’anno: Renny, la mascotte renna del Villaggio pronta ad abbracciare tutti i visitatori, l’Elfo Grinch, i Xmas Lab settimanali, laboratori creativi dedicati al Natale, l’ufficio postale di Babbo Natale dove oltre a spedire la lettera sarà possibile lasciare una dedica da appendere sullo speciale Albero dei Pensieri. A fare da contorno eventi (come la giornata dedicata agli amici a quattro zampe) e performance, il 17 novembre le esibizioni degli artisti della scuola di circo Urban Gravity Academy e Ambra Orfei (organizzatrice e madrina del Villaggio) Circus School.



NATALE NEL BORGO A BIENNO - Il 7 e 8 dicembre la magia del Natale avvolgerà l’incantevole centro storico di Bienno, uno dei Borghi più Belli d’Italia fra le montagne Brescia della Valle Camonica, addobbato a festa e illuminato da variopinte proiezioni natalizie. Bienno è noto per essere il paese dei magli e degli artisti e “Natale nel Borgo”, fedele alla sua tradizione, anche quest’anno sarà una ricchissima esposizione di artigianato e prodotti tipici, ambientati in suggestive location quali le antiche botteghe, da scoprire passeggiando senza fretta fra viuzze e piazzette fiancheggiate da austeri è difficile medievali. Il tutto con il contorno di canti natalizi, caldarroste e dolci golosi. Fra le molte attività in programma, si potrà scoprire il borgo a cavallo e i bambini potranno incontrarsi con i personaggi delle favole più amati o far visita a Babbo Natale, dopo avergli spedito la letterina all'Ufficio postale.