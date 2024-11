Torino accende le “Luci d’Artista”

Tra le installazioni più significative ricordiamo quella accesa sulla Mole Antonelliana, il “Volo dei Numeri”, l’opera-manifesto di Torino città dell'arte contemporanea, ideata da Mario Merz. completamente restaurata grazie alla Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino e di Unione Industriali Torino. Alcune Luci storiche hanno cambiato sede rispetto alla scorse edizione: tra queste “Palomar” di Giulio Paolini, da sempre in via Po, torna dopo dieci anni in via Garibaldi; “Ice Cream Light” di Vanessa Safavi è per la prima volta in largo Montebello in una inedita configurazione. “Luì e l’arte di andare nel bosco” di Luigi Mainolfi trova nuovo spazio lungo via Carlo Alberto e al suo posto e per la prima volta in via Lagrange si potrà ammirare "Volo su…” di Francesco Casorati.