Langhe Monferrato Roero: natura, cultura, cucina da scoprire

E’ una di quelle mete turistiche assolutamente interessanti e affascinanti, soprattutto per i turisti provenienti dall’estero. Mete di nicchia che offrono al visitatore luoghi da ammirare ma soprattutto esperienze da vivere. Langhe Monferrato Roero consolidano l’immagine di un territorio dal forte appeal turistico, capace di interessare soprattutto i mercati esteri e di richiamare flussi significativi. Al prodotto enogastronomia troviamo affiancata ormai da diversi anni un’offerta turistica diversificata: arte, cultura, natura e attività all’aria aperta.



Delizie a tavola - Chi viene in Langhe Monferrato Roero sa esattamente cosa aspettarsi: paesaggi incantevoli, enogastronomia eccellente ed ospitalità di livello. Il turismo tradizionale è quello enogastronomico: grandissimi vini (Barolo, Barbaresco, Moscato d’Asti e Barbera d’Asti per citarne alcuni) che accompagnano sulle tavole i ricchi piatti della tradizione. Gli innumerevoli antipasti, la pasta fresca come tajarin, ravioli al “plin” e agnolotti, la carne cruda di fassone e i formaggi DOP (come la Robiola di Roccaverano), in stagione, possono essere arricchiti da una grattata di Tartufo Bianco d’Alba. Per finire, i dolci a base di Nocciola Piemonte IGP come la torta di nocciole e il bunet.



Paesaggio e viticoltura - In un paesaggio incantevole, segnato dal lavoro di generazioni ecco alcuni borghi che costituiscono importanti centri di produzione vinicola: Barolo e Barbaresco per i prestigiosi vini rossi invecchiati, Canelli per il Moscato d’Asti e l’Asti Spumante, mentre Nizza Monferrato è il luogo simbolo della produzione del Barbera.Una visita in città è sempre una buona idea: Alba, la capitale delle Langhe, Bra, città barocca patria di Slow Food, e Asti, città d’arte e storia, centro del Monferrato.Sul territorio sono presenti le Enoteche Regionali, rappresentanti istituzionali delle principali produzioni vinicole in cui trovare, per ogni singola denominazione, grande varietà di etichette: il wine shop ideale per assaggiare ed acquistare i vini locali.I filari di vite pettinano quasi completamente la superficie delle colline di Langhe Monferrato Roero, regalando diverse sfumature di colore a seconda delle stagioni: dal verde brillante in primavera ed estate, al giallo, rosso e viola dell’autunno: tanto belle e suggestive che le colline del Sud Piemonte sono state iscritte dal 2014 nella lista del Patrimonio dell’Umanità UNESCO come “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”.



Arte e cultura - Langhe Monferrato Roero offrono notevoli luoghi d’interesse culturali: itinerari lungo la Via Francigena e le bellezze del Romanico (l’Abbazia di Vezzolano è il più significativo monumento in stile Romanico del Piemonte), castelli medioevali come i manieri di Grinzane Cavour, Serralunga d’Alba e Barolo, oppure gli itinerari religiosi nelle “Terre dei Santi” nel Nord Monferrato. Gli appassionati di letteratura italiana troveranno nelle pagine di Beppe Fenoglio e Cesare Pavese splendide narrazioni dei luoghi di Langhe Roero; Asti, invece, è la città che ha dato i natali al poeta Vittorio Alfieri.Anche il vino è un elemento culturale, come sottolineato dalla nomina UNESCO: Canelli è la sede delle straordinarie “cattedrali sotterranee”, ossia cantine scavate nel tufo delle colline tra il XVI ed il XIX secolo e rimaste intatte fino ai giorni nostri. La Langa, invece, ospita il WI-Mu o Museo del Vino, nel Castello Falletti di Barolo. Torri e castelli rappresentano l’unione tra la cultura e il fascino di imperdibili punti di vista panoramici: per ottenere un panorama spettacolare in un contesto storico imperdibile è la visita alle torri di Barbaresco, Viarigi, Roccaverano e dei castelli di Magliano Alfieri, Prunetto, Govone (altro sito UNESCO) e di Monastero Bormida. La storia recente di Langhe Monferrato Roero, insieme alle tradizioni locali, rivive nei suoi musei etnografici: da visitare le sale dei Castelli di Grinzane Cavour, Cisterna d’Asti e Magliano Alfieri. Per tornare, invece, sulle tracce dell’Antico Impero Romano, esistono due tour tematici dedicati agli appassionati di Storia: “Alba sotterranea” e “Asti sotterranea”.



All’aria aperta - Le attività all’aria aperta rappresentano l’opportunità per conoscere le Langhe Monferrato Roero da un altro punto di vista: trekking, MTB e ciclismo su strada, escursioni tematiche, passeggiate a cavallo, nordic walking, golf e voli in mongolfiera sono gli sport praticabili nella maggior parte dell’anno. Tra sentieri nelle vigne, strade panoramiche, rocche, borghi arroccati sulle colline e verdi boschi si sviluppa l’ambientazione ideale per scoprire e vivere il territorio a stretto contatto con la natura. Lungo gli itinerari, numerosi punti di interesse consentono la sosta per una pausa golosa in cantina o da un produttore tipico, oppure una visita culturale con vista sullo splendido paesaggio di Langhe Monferrato Roero.



Eventi - Ogni anno, Langhe Monferrato Roero celebrano il Tartufo Bianco d’Alba. L’appuntamento più rinomato e affascinante è la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba che si svolge nei weekend di ottobre e novembre. Nello stesso periodo, nel Monferrato si svolgono alcune fiere, regionali e nazionali, dedicate al pregiato fungo ipogeo. A dicembre, Il “Magico Paese di Natale” a Govone ha permesso di prolungare la stagione turistica che, dopo la Fiera del Tartufo, consente al turista di godersi il territorio e i suoi prodotti d’eccellenza in un periodo altrettanto affascinante.



