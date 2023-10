Piemonte: la provincia di Alessandria svela i tesori d'autunno

Andar per cantine, ma non solo – L’autunno è uno dei momenti migliori in cui organizzare un giro nell'Alessandrino, fra sagre, feste, eventi, appuntamenti di ogni genere. Il vino è una delle eccellenze del territorio, e lo si può scoprire seguendo il circuito delle “Cantine Accoglienti", ideato da Alexala, l’Agenzia Turistica Locale della provincia di Alessandria, che ha messo in rete anche altre piacevoli esperienze autunnali. Ecco le cinque di maggiore successo, consultabili sul sito di Ecco le cinque di maggiore successo, consultabili sul sito di Alexala nelle sezioni dedicate ai pacchetti e alle experience.



All’insegna del tartufo - Autunno, nelle colline piemontesi, significa certamente tartufo. Un prodotto delizioso, protagonista di queste settimane con appuntamenti, fiere, degustazioni, menu dedicati e moltissime esperienze per viverlo e conoscerlo al meglio. Partendo dalle fiere, tra le tante distribuite su tutto il territorio segnaliamo in particolare le seguenti: il 29 ottobre c'è la Sagra del tartufo di Sardigliano, mentre il 4 e 5 novembre a Cella Monte in Valle Ghenza si ha l’occasione di visitare i famosi Infernot patrimonio UNESCO; il 12 novembre la Fiera di San Baudolino nel capoluogo Alessandria, città ricca di edifici barocchi e piazze scenografiche; il 12 e 19 novembre a Murisengo; il 19 e 26 novembre a San Sebastiano Curone nei Colli Tortonesi; il 19 novembre Vino & Tartufi ad Ovada con i due prodotti più rappresentativi del Monferrato Ovadese: il Dolcetto DOCG e DOC di Ovada e il tartufo bianco; ed infine il 25 e 26 novembre ad Acqui Terme. Ma non solo: sono tante le esperienze a base tartufo che si possono fare sul territorio, combinando esperienze di caccia al tartufo con momenti di benessere e cene a tema, o cimentandosi con i propri cani in qualche lezione da trifulau. Anche tra le esperienze proposte sul portale di Alexala, fino alla fine dell'anno sarà possibile vivere la cerca del tartufo, un'autentica giornata nei boschi del territorio.



Leggi Anche Alessandria elegante e raffinata: come scoprirla

Vino, tra cantine e pic nic - L'autunno è quel momento dell'anno in cui le colline dell'Alessandrino profumano di vendemmia appena fatta: è un momento splendido per visitare vigneti e cantine e per godere dell'atmosfera più autentica delle nostre colline. Diversi sono gli appuntamenti dedicati ai vini del territorio e moltissime sono le "Cantine Accoglienti" pronte ad aprire le porte ai turisti che vogliono conoscerle più a fondo, proponendo degustazioni ed esperienze. Per unire il vino e l'outdoor, probabilmente le due più grandi vocazioni turistiche del territorio alessandrino, si può scegliere dal sito di Alexala - anche in autunno, confidando nel proseguo delle belle giornate - un pacchetto Wine&trekking, Wine &quad o Wine&ebike.



Gold Experience - È una tra le proposte più originali che il territorio ha da offrire, e questi sono i mesi ideali per realizzarla, prima che il freddo impedisca di stare con i piedi a mollo nel fiume alla ricerca dell'oro. Quello proposto dal pacchetto "Gold Experience" è un viaggio affascinante nel mondo dell'Oro, che evidentemente ha un'importanza fondamentale per il territorio. Con questa proposta turistica si possono unire la prima ed unica visita guidata di una storica azienda orafa, eccellenza dell'artigianato con sede a Valenza dal 1957, dove è possibile apprendere come nascono i gioielli tramite un percorso culturale e sensoriale e l'avventura della cerca all'oro.



I luoghi della cultura - Nell'attesa dell'uscita del documentario "Pellizza da Volpedo", prodotto da Apnea Film con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte e previsto per il 2024, girato la scorsa primavera nei luoghi del pittore, l'autunno è una stagione perfetta per approfondire la conoscenza con il maestro e con il suo sguardo - spesso malinconico e autunnale - sui luoghi del territorio. E’ proprio in questo periodo che si possono scegliere tantissime esperienze culturali, tutte di alto livello e distribuite sul territorio provinciale.



Cioccolato e Borsalino - Quando la stagione fredda si avvicina, è il momento del cioccolato. Un prodotto che sul territorio significa aziende storiche e d'eccellenza, per una produzione dolcissima e tradizionale. Il cioccolato è protagonista di un pacchetto dedicato sul sito di Alexala e perfetto per l'autunno: un viaggio sorprendente e goloso con visite in azienda e assaggi di prodotti tipici. Inoltre la scorsa primavera ha inaugurato ad Alessandria il Museo Borsalino, splendido spazio culturale legato al marchio ambasciatore del Made in Italy nel mondo, che in questo territorio ha le sue radici. Nel pacchetto speciale c'è la possibilità di immergersi nel mondo di Borsalino, con l'opportunità straordinaria di visitare la manifattura dove si producono ancora oggi i bellissimi e iconici cappelli.



Per maggiori informazioni: www.alexala.it/it