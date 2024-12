La casa di Natale: come addobbarla per fare il pieno di like

addobbare la casa con l'albero è d'obbligo, ma perché limitarsi ad uno solo? Se l'idea di circondarsi di simboli festosi ci attrae ed è assolutamente irresistibile, moltiplicare l'albero è uno dei trend più in voga per questo Natale. In questo caso, sì ad alberi di diverse misure da affiancare nella stessa stanza, magari ai lati opposti del divano, oppure in locali differenti e allora sono perfetti anche se non sono della stessa dimensione o del medesimo tipo. Quanto agli addobbi, se gli alberi sono vicini meglio puntare sulla sintonia di colori e stile, se al contrario sono in altri locali lasciamo libera la fantasia e vestiamo l'abete come più ci piace.