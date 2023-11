Il Natale? Prima arriva, meglio è (e siamo più felici)

Da sempre un evento di culto importantissimo, diventa l' occasione perfetta per ritrovarsi e godere di quella atmosfera in grado di alleggerire gli animi e rendere il periodo delle Feste il più speciale dell'anno. D'altra parte, è un fatto che ormai il Natale lo si prepari con sempre maggior anticipo: lo conferma uno studio secondo cui ben quattro italiani su dieci preparano albero e presepe già nel mese di novembre .

Natale sempre più anticipato: questo è quanto emerge da un’indagine condotta da AstraRicerche - Magico Paese di Natale che fotografa il rapporto degli italiani con le festività natalizie. Oltre il 40% degli intervistati fa i preparativi sempre prima: naturalmente l'interesse è per gli addobbi di casa, ma anche per l'acquisto dei regali.

Si comincia fin dal mese di novembre visto che per quattro italiani su dieci è questo il mese in cui si inizia a predisporre tutto quanto serve per festeggiare degnamente.

Troppo presto? Forse, ma non stupiamoci se un italiano su tre è abituato a pensarci addirittura tra settembre e ottobre e tra questi il 10% lo fa perfino al rientro delle vacanze estive!

ANTICIPARE L’ATMOSFERA NATALIZIA PORTA FELICITÀ: prepararsi al Natale in anticipo rispetto al passato è il modo di godere per più tempo di tutto quel che questo periodo porta con sé. I motivi? Per prima cosa, vi è la felicità nel vedere a casa gli oggetti tipici del Natale (30%), seguita dall’aria di serenità e di famiglia che fa respirare (27%), dal poter tornare bambini andando indietro nel tempo, (22%) e dalla magia (18%), tratto distintivo di questa festa. Lo studio evidenzia come la tendenza ad anticipare il Natale è influenzata anche dall’atmosfera unica dei mercatini di Natale che per il 35% degli italiani sono la principale situazione in grado di proiettare nel clima natalizio.

ADDOBBI NATALIZI A CASA, UN MUST: lucine, ghirlande, presepe, e soprattutto l’immancabile albero sono gli immancabili nelle nostre case. Gli addobbi sono talmente tanto amati che, rispetto a 10 anni fa, sono aumentati coloro che si adoperano negli allestimenti natalizi nella seconda metà di novembre e fino ai primi giorni di dicembre. I classici preparativi dal giorno dell’Immacolata in avanti, pur restando il periodo clou per prepararsi alle Feste, sono in diminuzione: i risultati dello studio di AstraRicerche commissionato dal Magico Paese di Natale (tra le principali manifestazioni europee legate al periodo natalizio in programma dall’11 novembre al 17 dicembre nei paesi di Govone, Asti e San Damiano d’Asti) evidenziano come oggi coinvolgono il 56%, il 10% in meno rispetto a 10 anni fa.

ANCHE LO SHOPPING ARRIVA PRESTO: sempre secondo l’indagine, anche la corsa gli acquisti natalizi sta cambiando connotazione. La metà degli intervistati afferma di comprare i regali in anticipo rispetto a dieci anni fa, mentre il 45% non ha cambiato abitudini e solo il 6% pensa ai regali più tardi. In particolare, due italiani su tre iniziano gli acquisti per i propri cari già tra settembre e novembre.

I REGALI PREFERITI? ABBIGLIAMENTO E CURA PER LA PERSONA: sorprende, ma forse non troppo, che gli acquisti per i regali vengano fatti soprattutto online (30,5%). A seguire gli italiani comprano i regali per i propri cari principalmente nei negozi (25,5%), nei supermercati e centri commerciali (22,6%), nei mercatini natalizi (12,9%) o creando qualcosa di personale e originale confezionandolo a mano (8,5%). Nella "top five” delle categorie di regalo, troviamo al primo posto l’abbigliamento (prima scelta per il Natale per il 25%) seguito dai prodotti per la cura della persona (20%), buoni e carte regalo (15%), prodotti enogastronomici (14%) e libri (10%).

BABBO NATALE E L’ALBERO SONO I SIMBOLI DEL NATALE: per quanto poi concerne il lato più fiabesco e suggestivo del Natale, tra elfi, fatine e befana, il 79% degli italiani non ha dubbi nell’indicare Babbo Natale come l’indiscusso protagonista di questa festa. Quanto ai simboli, il più rappresentativo è senza dubbio l’albero di Natale (40%), che stacca Babbo Natale (19%) e il presepe (17,5%). A seguire la stella cometa (8%), il calendario dell’avvento (6%), il pupazzo di neve (6%) e la calza (3,5%). L’addobbo dell’albero è anche il momento cult di tutte le festività (25%), seguito in questa speciale classifica dalla cena della vigilia (17%) e dal pranzo di Natale (15%).