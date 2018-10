Arredo: dieci idee per l armadio di casa

Per noi donne l' armadio rimane uno dei sogni irrinunciabili : come non ricordarsi dell'enorme guardaroba di Carrie , alias di Sarah Jessica Parker, in " Sex and The City" ? Del resto, sono sui social le immagini degli infiniti armadi di una delle maggiori influencer dell'era digitale e chissà quanto ci piacerebbe poterne avere anche solo la metà ... Ma se torniamo coi piedi per terra senza voler rinunciare alla praticità , assecondando tuttavia le ultime tendenze, possiamo cogliere qualche spunto interessante dalle indicazioni dei designers .

En plein air: chi l'ha detto che lasciare in bella mostra i nostri vestiti, calzini e biancheria sia sbagliato, o peggio, sconveniente? Oggi la tendenza è quella di assecondare la praticità e anche le ante diventano un ostacolo. Lasciamo quindi che il guardaroba sia aperto e che mostri tutto quel che contiene, sarà un obbligo tenere tutto in ordine e fare le pulizie del cambio stagione. Ma se cercheremo proprio quel maglioncino o quella gonna non sarà difficile trovarli: basta avere spazio a sufficienza per allestire una cabina armadio. Per metrature ampie e budget adeguato.



Recupero & riciclo: chi è attento a non buttare nulla e ha l'abitudine di frequentare i mercatini dell'usato o ama il bricolage, le soluzioni sono davvero infinite. Si va dal vecchio armadietto in metallo di antica memoria usato nelle scuole, alle cassette della frutta riadattate con maestria, o anche il vecchio armadio della nonna che ora si può sfruttare tenendolo aperto e utilizzando le ante come estensione del contenuto. Budget ridotto ai minimi termini per una dimora comunque allegra e votata al rispetto dell'ambiente.



Altro che scala: il sottoscala è una risorsa da non sottovalutare mai. Ampio e inutile, è perfetto per riporre qualsiasi cosa ci stia in mezzo ai piedi: dai giocattoli dei più piccini, agli scarponi da sci, dai cappelli per proteggersi dal sole alle coperte voluminose. Basta armarsi di scatole e di carta e penna, perché ricordarsi dove abbiamo riposto la nostra roba non è poi così facile talvolta.



Basta appendere: se poi desideriamo arredare la nostra casa come fosse un loft, possiamo utilizzare gli stender appendiabiti: possiamo tingere l'anonima struttura in metallo con i colori che più ci piacciono e appendere i nostri vestiti anche un po' maliziosamente: in camera da letto sarà carino vedere camicie da notte e vestaglie, e nel corridoio cappotti e giacconi, ma anche le scarpe avranno la possibilità di fare bella mostra di sé in ambienti dove non c'è soluzione di continuità. Unico limite: la fantasia, che, come sappiamo, non può né deve mai mancare.