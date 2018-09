Arredo: dieci loft a cui ispirarsi

Il recupero dei vecchi spazi industriali ormai dismessi è diventata una buona prassi, accettata e diffusa in tutte le metropoli e non solo. Il loft è diventato oggi non solo uno spazio grande e quasi del tutto privo di pareti, dotato di ampie finestrature, ma anche un modo di arredare il proprio appartamento e la propria casa; un trend che piace e che sempre più influenza l' organizzazione degli spazi e le scelte di arredo. Ecco dunque qualche suggerimento per lasciarsi ispirare e - perché no? - sognare a occhi aperti .

Nato negli anni '70, il loft (termine inglese che significa solaio o attico) non è più solo il locale dalla superficie immensa, privo di pareti e magari un po' triste che siamo stati abituati a vedere. Restituito a nuova vita, il vecchio capannone in disuso diventa una specie di reggia, con un magheggio degno delle favole che ricorda un po' la trasformazione del ranocchio in bellissimo principe: oggi il loft è un modo di concepire la casa, anche di appartamenti dalle dimensioni decisamente più contenute che ritrovano travi e mattoni a vista di tradizionale ispirazione newyorkese e ad ambienti che si susseguono senza soluzione di continuità.



Dominano i non colori: bianco, nero e tutta la gradazione dei grigi sono un must, da abbinare al rosso o al marrone che richiamano l'origine industriale. Piacciono però anche gli abbinamenti con legni chiari, da unire ad angoli verdi inseriti qua e là per smorzare il rigore delle linee e ingentilire la casa.



I pavimenti in cemento, oltre che pratici e caldi, sono decisamente i più gettonati, ma non mancano i listoni del parquet o anche le mattonelle, purché rigorosamente legate all'epoca dello stabile.



Ampi divani, letti semplici e materiale di recupero ben si coniugano a oggetti dal design ricercato e d'autore, a ribadire che il loft è una scelta, non un ripiego: piccolo vezzo che possiamo certamente perdonare, tantopiù se la parola d'ordine è "accoglienza".