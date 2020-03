Bricolage, fai da te, hobby casalinghi: chiamiamoli come più ci piace, ma si tratta di tutte quelle attività che ci piacerebbe realizzare, ma che siamo sempre troppo impegnati per iniziare a fare. Adesso è arrivato il momento giusto per mettere mano a forbici, ago, filo, colori e soprattutto alla libertà di creare con originalità e un pizzico di follia e regalare una ventata di novità alla nostra abitazione.

Tutti a casa? E' il momento giusto per scoprire il "fai da te" Istockphoto 1 di 24 Istockphoto 2 di 24 Istockphoto 24 di 24 Istockphoto 24 di 24 Istockphoto 24 di 24 Istockphoto 24 di 24 Istockphoto 24 di 24 Istockphoto 24 di 24 Istockphoto 24 di 24 Istockphoto 10 di 24 Istockphoto 11 di 24 Istockphoto 12 di 24 Istockphoto 13 di 24 Istockphoto 14 di 24 Istockphoto 15 di 24 Istockphoto 16 di 24 Istockphoto 17 di 24 Istockphoto 18 di 24 Istockphoto 19 di 24 Istockphoto 20 di 24 Istockphoto 21 di 24 Istockphoto 22 di 24 Istockphoto 23 di 24 Istockphoto 24 di 24 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il vecchio servizio di piatti: altolà allo spreco. Da oggi i piatti del servizio decimato, che conta solo qualche pezzo tra fondine e piattini da frutta, trova una nuova veste se utilizzato per decorare la parete. Divertenti da realizzare, i motivi che possono adornare la testata del letto si ottengono dipingendo i piatti "spaiati" del colore che più ci piace, ma anche dedicando a ciascuno un suo originale messaggio. Via libera alle frasi d'amore, a quelle che si ispirano alla natura o ancora a proverbi beneaugurali dei quali abbiamo tanto bisogno.

Piccolo e magico, l'uncinetto: un vero evergreen di lunghissima tradizione, che trova oggi anche estimatori nella comunità scientifica grazie alle proprietà terapeutiche che è capace di donare. Concentrazione, leggerezza e serenità: questo è quanto è in grado di offrire il crocheting e non è affatto male, soprattutto di questi tempi. Mettiamo dunque mano a fili colorati e utilizziamo tutti i colori che ci vengono in mente. Presine, cuscini, coperte e tappeti: non c'è davvero limite a quello che questo piccolo ago è capace di farci fare.

Patchwork, il miglior riutilizzo: jeans sdruciti, lenzuola consumate, magliette che ormai hanno deciso di abbandonarci: la stoffa di cui possiamo disporre per comporre riquadri e realizzare oggetti è davvero tantissima. E' divertente tagliare e mettere insieme i tanti pezzetti di tessuto che possiamo ottenere ed è una attività in cui possiamo coinvolgere anche i più piccoli, che, lontano da scuola e amici, rischiano di annoiarsi e sentirsi anche un po' tristi: allegria e voglia di fare non mancheranno di certo.

Sferruzzare per rilassarsi: anche utilizzare i ferri è un ottimo metodo per rinnovare la casa, intranendosi e rilassandosi, magari davanti alla televisione. Le coperte realizzate con fili molto importanti sono semplicissime da realizzare e anche super veloci, tanto da regalare immediata soddisfazione a chi le fa. Naturalmente, possiamo portarci avanti e realizzare anche piccole cuffiette da applicare sulle uova per una Pasqua super personalizzata, oppure pratiche babbucce per chi soffre di piedi freddi: il calduccio è rassicurante e tiene lontani i malanni.

Conchiglie, ricordi perfetti: chi di noi non ha raccolto almeno una conchiglia durante le vacanze al mare? Tutte ci hanno regalato un'emozione alla quale non riusciamo a rinunciare. E' arrivato allora il momento di dare loro nuova vita: perfetti i contenitori di vetro, dove adagiarle su un po' di sabbia per ricavare un centrotavola, ma bellissime anche incollate a una vecchia cornice o legate insieme a formare ghirlande per dare il benvenuto alla bella stagione. Anche in questo caso, l'unico limite è la fantasia.