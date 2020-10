Tendenze d’autunno: in casa non può proprio mancare la zucca

Regina della tavola autunnale, la zucca, per la sua forma così particolare e per quel suo bellissimo color arancione in tutte le varianti naturali, diventa una straordinaria fonte di ispirazione per arredi ed elementi di decorazione per una casa dalla personalità spiccata e piacevole.

La zucca, ortaggio tipicamente autunnale, oltre ad essere un alimento prezioso dalle tante proprietà nutrizionali, sa essere anche protagonista nelle nostre abitazioni.

Perfetta come centrotavola, simpatica come segnaposto, originale come fioriera, ha come unico scopo quello di rendere calda e accogliente l'atmosfera della stagione, preludio a giornate che diverranno via via più corte e fredde.

Ideale come portafiori, sa adornare i caminetti, le mensole portaoggetti e le librerie e rendere ancor più piacevole l'ingresso di casa.

Con il suo bel colore, dal giallo intenso, all'arancione passando anche per il beige, offre l'opportunità di essere abbinata a qualsiasi tessuto: perfetto il binomio con i cuscini del divano, le tende, le tovaglie e i plaid morbidi per coccolarsi quando le temperature si abbassano.

Versatilità dunque è la parola d'ordine; e se poi aggiungiamo che si tratta di ornamenti davvero super economici non resta che correre al mercato e riempire il carrello con zucche di ogni forma e dimensione: con un po' di fantasia, la casa avrà immediatamente la calda veste d'autunno.