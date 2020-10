Tendenze arredo: chaise longue, il must have per il lusso domestico Istockphoto 1 di 21 Istockphoto 2 di 21 Istockphoto 21 di 21 Istockphoto 21 di 21 Istockphoto 21 di 21 Istockphoto 21 di 21 Istockphoto 21 di 21 Istockphoto 21 di 21 Istockphoto 21 di 21 Istockphoto 10 di 21 Istockphoto 11 di 21 Istockphoto 12 di 21 Istockphoto 13 di 21 Istockphoto 14 di 21 Istockphoto 15 di 21 Istockphoto 16 di 21 Istockphoto 17 di 21 Istockphoto 18 di 21 Istockphoto 19 di 21 Istockphoto 20 di 21 Istockphoto 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Capitonnè, un grande classico: le chiase longue che si rifanno ai fasti e al lusso della aristocrazia francese trovano la loro collocazione ideale in abitazioni dove non mancano particolari retrò e dove la ricercatezza incontra la voglia di dejavù un po’ nostalgici. Perfetta in salotti dal gusto classico, piace anche rivestita a tinte forti per dare contrasto a forme sinuose e dall’aspetto vintage e diventare la vera protagonista del savoir-vivre domestico.

Semplici, anzi minimaliste: una seduta armoniosa che invita al riposo e che si presta ad accogliere chi vi si sdraia nella maniera più flessibile possibile. Essenzialità in questo caso è la parola d’ordine ed è questo il motivo per cui la chaise longue si presta ad essere collocata in qualsiasi ambiente, tanto sa essere discreta. Perfetta per chi non dispone di grandi metrature, questa poltrona è deliziosamente facile da sistemare e da spostare ovunque si intenda riposare.

Poltrona o divano, dipende: quando lo spazio non è un problema, anche una dimensione più importante può essere un significativo elemento di scelta. Se la metratura di casa lo consente, la chaise longue diventa ampia e regala comfort in maniera generosa lasciando la possibilità di accogliere anche più di un occupante oppure di garantire la più assoluta libertà al singolo che si dedica a buon diritto del tempo per sé.