San Valentino: in casa vince il romanticismo sobrio dei piccoli dettagli

In questo anno che si preannuncia comunque complicato, i buoni sentimenti vanno accarezzati con cura e con il garbo che è da sempre sinonimo di eleganza . Qui qualche idea per ricordare a chi amiamo che festeggiare l’amore è sempre un’ottima idea , anche in tempi di pandemia .

Rosso, ma non solo: sinonimo di passione e di festa allo stesso tempo, il colore del fuoco e del coraggio è perfetto per ricordare San Valentino con un richiamo che evoca sentimenti decisi. Perfetto per i complementi d’arredo, dalle lampade ai mobiletti portatutto, questa nuance è l’ideale per tinteggiare la parete di un soggiorno che odia l’anonimato, per un divano che vuole diventare protagonista, per le candele con cui preparare un bagno super romantico, per un tappeto su cui puntare gli occhi di chi varcando l’uscio dell’abitazione ne apprezzerà il carattere deciso di chi vi abita. Abbinato ai grigi, ai bianchi, alle tinte neutre del legno, il rosso sa sempre stare dalla parte di chi adora vivere in allegria la propria casa.

Questione di dettagli: un cuscino, una tazza, una scritta. Per San Valentino vale davvero tutto, purché la sobrietà la faccia da padrone. Sì dunque ad oggetti dal chiaro richiamo romantico purché abbinati a soluzioni prive di eccessi: vale per il momento della colazione, per l’angolo relax, per la scrivania adibita ad home office dove ormai trascorriamo gran parte della nostra vita. In questo caso, la fantasia la fa da padrone, basta solo prepararsi per tempo per far trovare al nostro partner una piccola sorpresa anche in tempo di Covid-19.

Una casa col cuore: se l’idea di un particolare comunque super romantico ci attrae, sono davvero infinite le soluzioni e le idee che possiamo sfruttare per richiamare il nostro San Valentino casalingo. In commercio ovviamente abbondano gli oggetti anche di uso comune che possono risultare comunque utili e versatili e che sono a forma di cuore o che lo richiamano in decori o fogge, ma un’idea davvero personale è quella di realizzare un oggetto fatto da noi che possa ancor più far sentire quello che proviamo e l’affetto che nutriamo nei confronti del partner. Perfetti i ricami, l’uncinetto, il découpage e chi più ne ha, più ne metta. Il bello di dover stare a casa il più possibile è anche la disponibilità di tempo che questo periodo ci "regala": sfruttiamola al meglio, finché possiamo.