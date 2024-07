Cucina open space: come guadagnare sempre più spazio

le cucine cosiddette open-concept hanno il grandissimo pregio di dare l'impressione di avere più spazio in casa. Si tratta infatti di una soluzione di design che integra cucina, sala da pranzo e soggiorno in un unico ambiente armonioso. Per godere di una maggiore luminosità naturale e di semplicità nel movimento tra i locali dell'abitazione, in grado di creare la sensazione di un ambiente più ampio e arioso, occorre eliminare le pareti divisorie che ostacolano il passaggio e bloccano la luce. Se però abbattere le pareti non è possibile, o se il totale open space non è nelle nostre corde, si può optare per una soluzione in cui siano installate ante scorrevoli a scomparsa, che all’occorrenza riescono a dividere le stanze.