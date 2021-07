Casa: in estate esplode l'arancione-mania Istockphoto 1 di 19 Istockphoto 2 di 19 Istockphoto 3 di 19 Istockphoto 4 di 19 Istockphoto 5 di 19 Istockphoto 6 di 19 Istockphoto 7 di 19 Istockphoto 8 di 19 Istockphoto 9 di 19 Istockphoto 10 di 19 Istockphoto 11 di 19 Istockphoto 12 di 19 Istockphoto 13 di 19 Istockphoto 14 di 19 Istockphoto 15 di 19 Istockphoto 16 di 19 Istockphoto 17 di 19 Istockphoto 18 di 19 Istockphoto 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

I colori della natura: quando il caldo diventa insopportabile, complice la fine delle attività scolastiche e l'avvicinarsi delle vacanze dopo il lungo periodo di limitazioni, la voglia di novità in casa esplode. Assecondarla è semplice e gratificante: non occorrono né troppo impegno né budget stellari per risultati in grado di stupirci. I colori della natura in questa stagione, quelli del sole e della frutta, si impongono con forza e intensità sulle nostre tavole, ma anche nelle nostre case, sia all'interno delle mura domestiche, così come sui balconi o sui terrazzi.

A tavola con allegria: per quanto riguarda la tavola estiva, puntiamo su stoviglie e bicchieri in tinta perfetti per proporre piatti leggeri, gustosi e salutari all'insegna del benessere. Deliziose le ciotole arancioni per le insalatone o le macedonie di frutta, possiamo accontentare il palato con l’arancione dei piatti freddi e golosi, quali il gazpacho, o con le zuppe estive servite fredde, come la vellutata alle carote da proporre con crostini e salsine allo yogurt.

Accessori multicolor: l’arancione fa capolino anche negli accessori per la vita outdoor, dai gonfiabili per la piscina, ai salviettoni dalle tinte vivaci, ma anche sulle tovagliette all'americana per colazioni o pranzi che sprizzano allegria. Semaforo verde per cuscini coloratissimi, da abbinare a divani dalle tinte neutre come a tessili dalle tonalità intense e a contrasto, come il blu cobalto dei copriletti che rievoca la profondità del mare.

In cucina e nel giardino: acquistarne una nuova cucina potrebbe non rientrare nei nostri piani; ma per un tocco di arancione possiamo ricorrere ad adesivi da applicare su ante e cassetti, stendere tappeti coloratissimi e completare con lampade low cost, ma dall'effetto assicurato. Infine, per chi può permetterselo, un lettino prendisole arancione darà il giusto tono di colore quando saremo pronti a stenderci per la tanto sospirata tintarella.