Porta un po’ di mare in casa: arreda il tuo terrazzo come uno yacht

Vivere il mare a bordo di uno yacht: è il sogno di molti, forse di tutti. Bellissime , affascinanti, super lussuose le imbarcazioni ormeggiate nei porticcioli esclusivi delle località più trendy possono essere fonte di ispirazione per chi un po’ di estate la vuole vivere anche negli spazi domestici . Raffinati e inaccessibili, gli yacht sanno offrirci idee e spunti per arredare terrazzi o balconi ricordando la frescura della brezza marina e il profumo della salsedine anche nelle case di città bollenti e afose.

Porta un po’ di mare in casa: arreda il terrazzo come uno yacht Istockphoto 1 di 21 Istockphoto 2 di 21 Istockphoto 3 di 21 Istockphoto 4 di 21 Istockphoto 5 di 21 Istockphoto 6 di 21 Istockphoto 7 di 21 Istockphoto 8 di 21 Istockphoto 9 di 21 Istockphoto 10 di 21 Istockphoto 11 di 21 Istockphoto 12 di 21 Istockphoto 13 di 21 Istockphoto 14 di 21 Istockphoto 15 di 21 Istockphoto 16 di 21 Istockphoto 17 di 21 Istockphoto 18 di 21 Istockphoto 19 di 21 Istockphoto 20 di 21 Istockphoto 21 di 21 leggi dopo slideshow ingrandisci

Imbottiti morbidi e super colorati: massimo comfort anche quando lo spazio non è tantissimo non è impossibile. Perfetti i rivestimenti dalle tonalità accese, che richiamano l'attenzione e affermano il carattere di chi vi soggiorna. Semaforo verde per giallo acceso, turchese o blu elettrico, perfetti per arredi dal piglio deciso, che non vuole rinunciare al brio e all’allegria tipici della bella stagione.

Vintage, romantico e accogliente: anche negli yacht più moderni qualche pezzo dal carattere retrò fa la sua bella figura. Perfette le poltroncine in rattan dall'aria vezzosa, che invitano all’intimità e suggeriscono di ammirare languidamente l'orizzonte sorseggiando un cocktail fresco e dissetante.

Non solo teak: il classico rivestimento da esterni delle imbarcazioni fa da sfondo ad arredi che oggi si avvalgono di materiali di nuova generazione, più economici e dalla manutenzione decisamente più semplice. Tante le soluzioni da cui trarre spunto per arredare i nostri spazi en plein air, sempre lasciandosi ispirare dal mare e sognando di lasciarsi cullare tra le onde.

Sedie da regista, le più versatili: vere evergreen, queste sedute non smettono di piacere, pratiche e leggere come sono. Di minimo ingombro, possono essere facilmente riposte dopo l'uso e offrono comodità e leggerezza adattandosi a qualsiasi tipo di arredo. Si trovano di tutti i prezzi e in tutti i colori: dal panna al verde bottiglia, passando per il blu e il grigio: non c'è che l'imbarazzo della scelta.

Materiali innovativi, comfort immutato: le soluzioni più nuove riguardo ai materiali sintetici regalano resistenza all'aperto al top oltre a sapersi adattare a qualsiasi situazione: con la loro eleganza infatti sono perfette anche in contesti super eleganti. Divanetti e sedute rivestiti con cuscineria dalle tinte neutre o con righe nelle nuance panna o grigie sono comodi, funzionali e raffinati.

Il tocco di charme: la tavola è fondamentale e non va mai trascurata. La mise en place perfetta è con tovagliette e stoviglie, che possono anche essere preziose per trattarci bene anche in vacanza o nei momenti di relax. Bando alla plastica, che dovrebbe essere la grande assente sia in un picnic o in un semplice pasto all'aperto: perfino in barca, i bicchieri sono in vetro o cristallo e i piatti di porcellana o ceramica. Per sentirci ecofriendly, il tocco in più è l’utilizzo di detergenti biodegradabili al 100%: il mare e l'ambiente vanno tutelati il più possibile.