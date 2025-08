Camere da sogno: il lusso di svegliarsi in paradiso

Camere da letto capaci di regalare relax in vacanza: una chimera o ua relatà possibile? Poter godere del periodo di riposo in una casa dove coricarsi in una stanza da cui ammirare una splendida vista per rilassare corpo e mente è per molti un autentico miraggio. Ecco una carrellata delle tante proposte da cui prendere spunto per l'alcova perfetta: dalle ville strepitose affacciate direttamente sul mare, a quelle che si concedono scorci di boschi e prati, o ancora le dimore da cui ammirare le cime innevate delle montagne.