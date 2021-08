Quando i repellenti chimici non ci sono particolarmente graditi e siamo più orientati verso rimedi naturali, molto efficaci e talvolta anche meno costosi, possiamo fare riferimento a qualche consiglio utile per allontanare le odiate zanzare senza rischi per la nostra pelle e a costi ridottissimi.

Circondati di alleati sul balcone: anche il nostro spazio outdoor può esserci alleato nella guerra alle zanzare. Tra i fiori e le piante che non debbono mancare, ricordiamo la lavanda, il geranio e anche il basilico: oltre che essere profumatissimi, sono ottimi per allontanare i fastidiosi insetti, che non gradiscono l'odore intenso delle erbe aromatiche.

Prova le spezie, aromatiche e preziose: una valida alternativa agli insetticidi chimici e ai prodotti inquinanti può essere creare dei repellenti con pot-pourri preparati in casa a base di ingredienti naturali. Sono semplicissimi da preparare: basta mescolare in una ciotola i fondi di caffè con chiodi di garofano, anice, olio essenziale di lavanda e foglie di menta. Per rendere ancor più romantiche e sicure le nostre serate, sì a un bastoncino d'incenso da accendere al tramonto: potremo godere di un aroma intenso e temere lontane le zanzare.

Punta su oli essenziali, naturali ed efficaci: lavanda, geranio, basilico, menta sono erbe preziose, oltre che molto profumate. Gli oli ottenuti con questi componenti sono particolarmente efficaci contro zanzare e insetti; è possibile acquistare in erboristeria spray naturali con oli essenziali puri al 100%, atossici e in grado di rispettare la pelle di adulti e bambini. Un vero piacere per l'olfatto e per l'epidermide.

Prenditi cura della pelle: una epidermide particolarmente delicata richiede trattamenti specifici. Per tenere lontane le zanzare, un rimedio efficacissimo si ottiene preparando una tisana a base di camomilla o eucalipto, repellente naturale. Qualche cucchiaio di olio di mandorle da aggiungere alla tisana sarà l'ideale per un massaggio anti-zanzare a base di coccole e natura.

Un aiuto dalla tavola: l’alimentazione corretta è alla base del nostro benessere. Una dieta ricca di spezie sarà una buona garanzia per tenere lontane le zanzare, in quanto produce modificazioni nell'odore delle pelle. I cibi con un'alta concentrazione di vitamine del gruppo B, B1, B6 e vitamina C rendono differente il sudore: peperoncino, aglio - ma solo se non ci sono appuntamenti galanti in vista! - curry e curcuma sono i nostri migliori alleati.

Per lenire il prurito: quando colpiscono, le zanzare sanno renderci la vita veramente difficile. Dopo una puntura, resistere alla tentazione di grattarci ove siamo stati "assaliti" è un’impresa davvero ardua. Possiamo però aiutarci applicando sulla pelle un cubetto di ghiaccio con una goccia di olio essenziale di lavanda da tenere sempre con sé: perfetti per calmare l'infiammazione e favorire la cicatrizzazione, sono un rimedio realmente efficace e super profumato.