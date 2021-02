Serenità, la parola chiave per tenere lontano i capelli bianchi

Ormai non è più un mistero: che sistema nervoso e cellule staminali che rigenerano i pigmenti dei bulbi piliferi vadano a braccetto è stato più che documentato. Se in periodo di lockdown e pandemia i capelli sono caduti più del solito e i fili argentati si sono moltiplicati , occorre stare in guardia, perché lo stress può avere ricadute anche sulla buona salute del nostro organismo.

Capelli bianchi, un fenomeno naturale: tanto per cominciare e prima di sollevare allarmi ingiustificati, ricordiamo che la progressiva decolorazione dei capelli così come dei peli, che con l’andare del tempo tendono a diventare bianchi, è del tutto normale: tale fenomeno si chiama "canizie" ed è causato dalla progressiva diminuzione dell'attività delle cellule produttrici di melanina che si trovano nel bulbo del capello e nel midollo del pelo. La comparsa dei capelli bianchi riguarda indistintamente gli uomini e le donne, anche se in maniera un po’ diversa: negli uomini a ingrigirsi sono di solito i capelli vicini alle tempie, mentre le donne tendono ad avere capelli bianchi in maniera più omogenea su tutta la chioma.

Capelli bianchi ed età: a molti capita di trovare qualche filo argentato anche prima dei trent'anni, ma non occorre spaventarsi anche se non è affatto piacevole scoprire i capelli bianchi quando ci si spazzola i capelli: il cambio di colore è un processo di invecchiamento assolutamente normale. Certo è che lo stress può essere la causa di un invecchiamento precoce della nostra chioma, almeno secondo quanto attestato dagli esperimenti condotti dai ricercatori. Alcune indagini di laboratorio effettuate sui topi hanno infatti evidenziato che lo stress è responsabile del cambio di colore dei capelli: nei roditori il dolore ha innescato il rilascio di adrenalina e cortisolo, l'ormone dello stress, causando un battito cardiaco più forte che ha aumentato la pressione sanguigna e avuto una reazione che ha portato alla perdita del colore del pelo.

Capelli bianchi e stress, le prove di laboratorio: la ricerca effettuata dell'università americana di Harvard è stata condotta tra Stati Uniti e Brasile ed i risultati sono stati pubblicati su una rivista scientifica di rilevanza internazionale. Questi studi hanno consentito di comprendere quali effetti possa causare lo stress su organi e tessuti del nostro organismo; infatti, mentre i ricercatori studiavano gli effetti del dolore su topi dal pelo scuro hanno osservato che il colore del pelo degli animali era diventato completamente bianco dopo aver somministrato loro la tossina per indurre dolore. Proprio a seguito dello stress causato dal dolore, le cellule staminali che rigenerano i pigmenti di colore e che si trovano nei bulbi piliferi vengono perse: quando questo accade, non è più possibile rigenerare il pigmento, causando un danno irreversibile.

Capelli bianchi e saggezza popolare: quante volte abbiamo sentito o pronunciato la frase "Mi hai fatto venire i capelli bianchi!", proprio a rimarcare il fatto che un bello spavento o un grande dolore ci abbiano segnato in maniera indelebile? Non c'è quindi da stupirsi che quanto riportato dalla saggezza popolare abbia poi trovato riscontro nell'evidenza scientifica e dato una spiegazione a un fenomeno tanto sgradevole, quanto comune. Non è più un mistero, infatti, che ci sia un legame molto stretto tra la salute psicologica e quella fisica e del fatto che lo stress a livelli elevati possa influire sul buon funzionamento del nostro organismo.

Capelli bianchi e stile di vita: uno stile di vita corretto è senza dubbio l’arma migliore a nostra disposizione per contrastare l’avanzare dei capelli bianchi. La perdita di melanina è irreversibile, ma ci sono comportamenti che possono favorire la comparsa dei fili argentati tra i capelli. Non solo lo stress, ma anche il fumo, una alimentazione non corretta, la carenza di vitamina B, ferro, rame e iodio, sono solo alcuni degli ulteriori fattori favorenti la canizie, ovvero una chioma con i capelli bianchi. Particolare attenzione va posta alla vitamina B12 perché la sua mancanza determina l'abbassamento dei valori della melanina, che determina il pigmento del colore dei capelli; per farne una buona scorta possiamo puntare su alimenti di origine animale, quali carne rossa o pesce. Una dieta equilibrata ricca di vitamine, minerali e oligoelementi è l’ideale per il nostro benessere e garantire anche la salute dei capelli.

Capelli bianchi? Anche no! Per scongiurare la comparsa dei capelli bianchi o comunque per rallentarne l’avanzare, il buonumore è senza dubbio la miglior medicina a nostra disposizione. Un sorriso, una sana risata sono quanto di meglio possiamo fare per mantenerci in salute, per allontanare ansia e brutti pensieri e contrastare la paura e il dolore. Quando ridiamo provochiamo una risposta nella parte più antica del nostro cervello la cui azione riequilibrante permette di scaricare le tensioni e di ridarci energia. Grazie alla importante funzione comunicativa, sorridere aiuta a stare bene con gli altri, cosa importantissima soprattutto adesso che dobbiamo stare molto più tempo in casa e in convivenza spesso forzata. Sorridere anche quando la chioma è argentata si può e si deve, tenuto conto che mostrarsi i capelli bianchi è diventato di tendenza anche tra le celebrities.