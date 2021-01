Fitness da smart working: cinque trucchetti furbi per tenersi in forma 

Palestre chiuse? Facciamocene una ragione per il momento e proviamo a fare un po' di allenamento anche a casa per ritrovare una forma fisica ed una silhouette quasi perfette. Non servono attrezzature particolari , perché quello che ci occorre è proprio a portata di mano e lo possiamo trovare comodamente tra le mura domestiche .

Usa quello che hai a casa: per un allenamento veloce, capace comunque di rimodellare il corpo di giorno in giorno, non occorre niente di particolare in quanto, per fare movimento lontano dalla palestra, basta quello che abbiamo in casa. Oggetti di uso comune, come le sedie, il tavolo, le bottiglie di acqua o il divano sono i nostri alleati domestici per fare ginnastica senza uscire dalla nostra abitazione. Gesti quotidiani anche molto semplici possono risultare estremamente efficaci: basta occupare in maniera proficua i momenti di inattività per attivare i muscoli. Eseguire i movimenti in modo corretto, sfruttando ogni situazione per fare esercizi semplici ed efficaci, è incredibilmente utile e massimizza il tempo a nostra disposizione.

Esercizi furbi per gambe toniche: mentre aspettiamo con ansia la bella stagione, dove finalmente potremo tornare a mostrare le gambe, possiamo approfittare di questi mesi per rimettere a posto tutti i muscoli. Mentre siamo in piedi, per esempio anche mentre siamo in coda al supermercato o stiamo cucinando, solleviamo un piede di pochi centimetri e rimaniamo in equilibrio per una ventina di secondi. Ripetere su entrambi i lati due-sei volte al giorno. Anche le pause di relax, mentre siamo sedute sul divano, possono essere sfruttate: sistemiamo un cuscino o un libro in mezzo alle ginocchia, poi stringiamo e solleviamo e abbassiamo i talloni. Fare venti ripetizioni dalle due alle sei volte al giorno. La vera astuzia? Invece dell'ascensore, usiamo sempre le scale ove possibile: niente è meglio per buttare giù le calorie e ridare tono ai muscoli.

Esercizi furbi per glutei sodi: il lato B ormai ha un posto da protagonista nella nostra silhouette. Per rimettere a posto i glutei approfittiamo di ogni momento della giornata per contrarli, sia se siamo in piedi, sia quando siamo seduti. Quando siamo in piedi, anche mentre ci dedichiamo alle attività domestiche, per esempio allo stiro, rimaniamo in equilibrio su un piede solo e con l'altra gamba leggermente piegata facciamo degli slanci portando la gamba prima sul lato e poi dietro. Un esercizio semplice e di comprovata efficacia da eseguire 20 volte per ogni gamba in diversi momenti della giornata. Per massimizzare il risultato, teniamo i glutei stretti ogni volta che siamo in piedi: la prova costume sarà superata a pieni voti.

Esercizi furbi per la pancia piatta: la pancia piatta spesso è una chimera e non smettiamo di ammirare quella delle celeb che la esibiscono sui social in ogni scatto possibile. Senza lasciarci abbattere, possiamo provare a raggiungere l’obiettivo con l’aiuto di una sedia: per riattivare gli addominali, afferriamo i lati della sedia con le mani tenendo la schiena dritta e sollevando i piedi dal pavimento. Manteniamo i piedi sollevati per qualche secondo con gli addominali ben contratti: ripetuto diverse volte al giorno questo esercizio è quasi miracoloso. Per un risultato strepitoso, mentre siamo seduti possiamo distendere le gambe tenendole ben dritte e parallele al pavimento, sempre con la schiena dritta: apriamo e chiudiamo le gambe per 20 volte. Ripetere due, quattro o sei volte al giorno.Non dimentichiamo comunque che gli addominali andrebbero contratti il più possibile durante l’arco della giornata, perché quando i muscoli dell'addome sono attivi la pancia piatta non sarà più un sogno e, cosa niente affatto trascurabile, potremo godere di insospettabili benefici sulla postura allontanando il fastidioso mal di schiena.

Esercizi furbi per braccia ben tornite: spiace ammetterlo, ma dopo una certa età, oltre alle rughe del viso anche la mancanza di turgore delle braccia fa la sua spiacevole comparsa. Per correre ai ripari, evitando che i muscoli delle braccia si lascino andare senza ritegno prima del tempo, bisogna sedersi sul bordo di una sedia portando le mani lungo i fianchi: a questo punto facendo forza con le braccia solleviamo i glutei dalla sedia e portiamoli fuori dalla seduta. Facciamo una sorta di flessione, mantenendo la posizione con il corpo e piegando e stendendo le braccia diverse volte: un esercizio tutt'altro che banale che si può ripetere ogni volta che ci è possibile. Perfette anche le bottigliette d'acqua minerale: per fare esercizio, solleviamole e rimaniamo con i gomiti leggermente piegati, poi apriamo e chiudiamo le braccia molte volte. Semplice e salutare, proprio come bere un bicchier d'acqua!