Russare: perché succede e come rimediare a questo fastidioso disturbo

per prima cosa, attenzione all'alimentazione, che deve essere leggera. No assoluto a pasti troppo abbondanti prima di andare a dormire, ma cercare di ridurre il consumo e le porzioni di pasta, pane, pizza, patate. E poi, attenzione ai cibi grassi o troppo ricchi di fibre: formaggi grassi, carni e pesci grassi, salumi e insaccati vari e legumi. Anche i dolci andrebbero evitati: ottimi per terminare alla grande una cena deliziosa, possono risultare nocivi per chi tende a russare di notte. Può inoltre essere utile tenere la testa leggermente sollevata, utilizzare cerotti da applicare sul naso o apparecchi da inserire in bocca per tenere aperte le vie respiratorie e trattare eventuali congestioni nasali. Infine, puntiamo su tisane o estratti di valeriana, perfetti per migliorare la qualità del sonno. Ultimo, ma non meno importante, sì agli oli essenziali: sciolgono il muco e riducono l'infiammazione delle mucose nelle vie aeree superiori garantendo un risultato quasi miracoloso.