Riposare bene: cinque dritte per farsi una sana dormita

Terminate le vacanze è ricominciata la routine fatta di tanti impegni, tra lavoro, casa e famiglia . Le preoccupazioni e l' ansia sono acerrime nemiche del sonno e se dormiamo poco e male non solo siamo stanchi già al risveglio , ma nemmeno pronti ad affrontare la giornata in modo efficiente e attento. Ecco allora qualche piccola strategia per un sonno da dieci e lode .

Una passeggiata salva-sonno: fare una bella passeggiata e stare all'aria aperta non è utile solo per il fisico, ma anche per la mente. Non dobbiamo dimenticare che il sonno può essere influenzato da come abbiamo trascorso la giornata e una notte riposante inizia fin dal mattino. Per esempio, l'esposizione alla luce naturale durante il giorno aiuta a dormire meglio, perché stimola l'organismo a produrre le quantità ottimali di ormoni e dei neurotrasmettitori che regolano l’orologio biologico, motivo in più per di ritagliarsi del tempo per quattro passi ristoratori.

Il buon sonno inizia dalla tavola: la qualità del riposo può essere influenzata dalla nostra alimentazione. Per cominciare, evitiamo di cenare troppo tardi alla sera, perché il nostro metabolismo rallenta sul finire del pomeriggio e rischiamo di andare a dormire appensantiti dal pasto; inoltre, evitare cibi troppo elaborati e difficili da digerire dovrebbe essere una regola d'oro da seguire sempre. Alcuni cibi poi sono veri e propri alleati del sonno per le sostanze che contengono: sì per esempio agli alimenti con il selenio, che è un aiuto prezioso e si trova in gran parte nei cereali; semaforo verde anche per i cibi ricchi di magnesio, ancor più utile, quali gli ortaggi a foglia verde, in particolare gli spinaci, e poi i legumi, la frutta a guscio, le lenticchie e i carciofi.

Una camera accogliente: un ambiente confortevole e privo di elementi di disturbo è una potente arma per affrontare la notte al meglio. Evitiamo di portare a letto cellulare e computer, facciamo in modo che la stanza sia buia il più possibile e controlliamo la temperatura, che dovrebbe essere all'incirca sui 18 gradi. Quanto all'arredamento della stanza da letto, puntiamo su colori tenui e rilassanti, su luci basse e soffuse ed evitiamo distrazioni, come lavorare al pc o guardare film e telefilm mentre siamo già nel letto.

Rituali benefici: un bel bagno caldo è un autentico toccasana in grado di regalarci relax e serenità istantaneamente. Per un risultato davvero eccellente, basta aggiungere all'acqua qualche goccia di olio essenziale di ylang ylang, ideale per sciogliere i blocchi muscolari e allentare le tensioni. Inoltre, una musica rilassante ed una posizione comoda sono fondamentali per garantire rilassamento e distensione. Respirare profondamente aiuta a liberarci dalle ansie e a svuotare la mente dai pensieri. Un momento di silenzio interiore è perfetto per scivolare con serenità verso il sonno ristoratore.



I riti della buonanotte: una tisana è perfetta come rituale propiziatorio prima di coricarci. Puntiamo dunque su camomilla o passiflora per conciliare il sonno. Il consiglio furbo? Su due dischetti di cotone da appoggiare con delicatezza sulle palpebre versiamo qualche goccia di tisana per regalare sollievo agli occhi stanchi e gonfi. Infine, non dimentichiamo che, come tutti sappiamo, il sesso è un potente calmante e un incredibile sonnifero: per una notte serena potremmo regalarci un massaggio reciproco con il partner, possibilmente con un olio vegetale e qualche goccia di olio essenziale di camomilla. Abbracci e carezze sono il top per allontanare le tensioni e farci sentire amati e coccolati: niente di meglio per una notte ricca di sogni bellissimi e un riposo da manuale.