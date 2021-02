Rinfresca la tua immagine: piccole strategie per regalarti unʼaria tutta nuova

Dopo un inverno difficile e faticoso , è tanta la voglia di ritornare in forma con grinta ed energia per fronteggiare le sfide che si presenteranno e afferrare al volo nuove opportunità . Per sentirsi a posto, l' aspetto è importante , ma non è tutto: impariamo a dare valore a quel che conta davvero per noi e che ci fa stare bene anche con gli altri.

Alimentazione corretta: non è più un mistero che un regime alimentare sano ed equilibrato sia quanto di meglio possiamo fare per la nostra buona salute. Tuttavia, secondo alcuni studi, pare che il consumo abituale di frutta e verdura sia un toccasana per migliorare il tono dell'umore. Vitamine e sali minerali, infatti, sono la nostra arma migliore contro la stanchezza, perfetti per restituirci energia e regalare luminosità e tono all'epidermide. Semaforo verde per tisane, acqua aromatizzata e alimenti freschi, no deciso invece all'eccessivo ricorso allo zucchero e ai cibi già pronti.

Ordine e pulizia: il decluttering e lo space clearing non sono solo una moda, ma una vera e propria filosofia. Rinnovare e dare aria agli spazi in cui viviamo serve anche a far pulizia dentro noi stesse. Disfarsi degli oggetti che ci ricordano episodi e momenti difficili è utile per fare spazio a quelli che al contrario sono capaci di regalarci energia positiva e serenità. Dopo questo lungo inverno, confidiamo nella possibilità di uscire più liberamente compatibilmente con la pandemia e quindi eliminiamo dall'armadio quel che non usiamo più, o che non ci piace, e sfruttiamo le occasioni di shopping anche con budget minuscoli per gratificare lo spirito e rinnovare il guardaroba.

Un taglio col passato: i capelli per noi donne rappresentano da sempre il miglior segnale del nostro stato d'animo. Sicuramente il freddo e il microclima asciutto dei caloriferi di casa hanno seccato le punte delle nostre ciocche e quindi niente di meglio che approfittare della bella stagione in arrivo per dare una bella sforbiciata alla chioma. Psicologicamente, una nuova acconciatura ci accompagna in un momento passaggio, sottolineando la voglia di cambiamento. Sui social possiamo trovare infinite soluzioni da cui trarre ispirazione, ma ricordiamoci che siamo uniche: meglio non limitarsi a copiare, ma valutare insieme al parrucchiere l'acconciatura più adatta a valorizzarci adeguatamente.

Make up anche con la mascherina: se il nuovo taglio di capelli sarà capace di valorizzare la nostra bellezza, rendendola ancor più speciale, anche sottolineare lo sguardo e comunque applicare un velo di make up sarà un'ottima medicina per far crescere l'autostima. Tutorial se ne trovano moltissimi in rete ed è ormai possibile acquistare tutti i prodotti anche online: diamo un pizzico di frivolezza alla giornata per sentirci più affascinanti anche in tuta davanti al PC.

Meritato relax: uno dei piccoli vantaggi dello smart working è anche quello di non dover affrontare le code in auto o passare ore sui mezzi per raggiungere il luogo di lavoro. Proviamo dunque a dormire un po' di più, regalandoci anche qualche momento libero per distrarci interessandoci a un hobby, a leggere un libro sul divano o una chiacchierata in video chiamata alle amiche: niente è più indicato per il nostro benessere, fisico e mentale.

Sano divertimento: in tempo di pandemia divertirsi non è proprio così semplice, anzi. Non dimentichiamo però che il divertimento è uno straordinario medicamento contro umor nero e depressione. Proviamo allora a farci due risate con un film in TV, mettendo la musica a tutto volume e muovendo qualche passo di danza e, se possibile, fare un po' di sport all'aria aperta. A volte può bastare poco per ricaricare le pile e far salire il tono dell'umore.

Semplice svago: uscire in questo periodo non è facile, ma una camminata di mezz'oretta al giorno è un'ottima alleata per la linea ed è perfetta per sollevare l'umore. Camminare è un'azione semplice che ci permette di lasciare libera la mente di fantasticare e allontanarsi dai pensieri cupi, perché passeggiando ritroviamo il contatto con noi stessi e con la natura. Una passeggiata quotidiana è l'ideale per ritrovare calma e serenità, per rimettere in ordine i pensieri, per migliorare la circolazione sanguigna, restituendo tonicità alla muscolatura e smaltire qualche caloria di troppo.

Un aiuto domestico: trascorrendo tanto tempo in casa le faccende si moltiplicano, causando una stanchezza che ci priva delle forze perché sono attività ripetitive e noiose. Per rendere meno gravosi i compiti domestici sfruttiamo la tecnologia: puntiamo su robot da cucina, macchine per il pane e vaporiere per risparmiare tempo e cucinare pasti più sani. Investiamo anche su qualsiasi elettrodomestico capace di alleviare la fatica dei mestieri in casa per poterci dedicare con maggiore energia e positività ai passatempi e ai giochi con i più piccoli, o anche per trovare l'umore giusto per trascorrere una serata all'insegna del romanticismo con il nostro partner.