Oltre la mascherina: scopri come esibire sopracciglia perfette per un effetto "wow"

Mascherina innanzitutto : in tempo di Covid-19 proteggere se stessi e gli altri è fondamentale. Ecco perché occhi e sopracciglia diventano ancor più importanti per comunicare, ma anche per mostrare un aspetto curato e una beauty routine attenta e minuziosa : qui qualche piccolo accorgimento per sopracciglia belle e in ordine anche senza estetista.

Le sopracciglia, se ben disegnate, regalano al volto proporzioni calibrate capaci di fare la differenza nel nostro aspetto.

Diventate vere protagoniste del nostro look, ormai si sono guadagnate un posto d'onore nella beauty routine e, anche senza ricorrere alle mani esperte dell'estetista, possiamo avere delle sopracciglia bellissime per fare colpo anche senza mostrare tutto il viso.

Il kit indispensabile: per una beauty routine che preveda la cura delle sopracciglia occorre attrezzarsi con gli strumenti indispensabili. Specchio, pinzetta e spazzolino sono i fondamentali per cominciare. Seguendo i consigli delle esperte, occorre dapprima pettinare l’arco verso l’alto: i peli che escono dal disegno, sia sopra che sotto, vanno eliminati per avere un arco deciso e pulito. Come per qualsiasi depilazione, meglio eseguire lo sfoltimento dopo un bagno caldo o dopo aver esposto il viso al vapore, come per fare un fumento, per dilatare i pori. I peli vanno strappati uno alla volta nel verso di crescita.

Piccoli aggiustamenti: attenzione a non esagerare con la pinzetta, che va usata con cautela e solo dove serve. Non bisogna eccedere con lo sfoltimento, ma semplicemente eliminare con accortezza quei peli nella parte finale del sopracciglio per dare un piccolo rialzo capace di rendere più aperto lo sguardo e più espressivo il volto. Il segreto per sopracciglia perfette? Disegnarle senza alterare la loro forma naturale seguendo l'osso facciale dell'orbita dell'occhio.

Il make up aiuta: per evitare i vuoti dopo aver usato la pinzetta ci si può aiutare con una matita apposita per le sopracciglia, più dura di quelle per occhi appunto per non colare. Per un effetto veramente da copertina mai discostarsi dal colore naturale, evitando quindi nuance troppo scure e sicuramente il nero, che denuncia immediatamente un effetto artificiale. Quanto ai colori: le brune devono puntare sul marrone, le castane sul nocciola, bionde e rosse su una tonalità miele, ma va bene anche il grigio per il biondo cenere o per capelli bianchi.

Personalizzare con attenzione: ogni persona è diversa dall'altra e ovviamente ogni volto è diverso e unico. Prima di copiare questa o quella celeb, osserviamo bene la forma del nostro viso per intervenire garantendo la giusta armonia. Tra le cose da evitare certamente vi sono gli archi spigolosi, che danno un’espressione accigliata; no a sopracciglia troppo folte, che appesantiscono lo sguardo, e no anche a quelle troppo sottili, che invece di migliorare l'aspetto ci invecchiano. Mai sopracciglia all'ingiù, che danno un'aria triste, mentre quelle decisamente arcuate ci fanno assumere un'aria spiritata e anche un pochino inquietante. Per dare apertura allo sguardo va sempre tenuta ben pulita la parte tra le due radici, ma attenzione a non distanziare troppo le sopracciglia per non mettere in evidenza il naso dando al viso un aspetto innaturale.

Guarda e impara: prendersi cura delle sopracciglia non è affatto facile, soprattutto agli inizi. Per evitare di fare danni, anche se fortunatamente non sono permanenti, il consiglio furbo è copiare: che si osservi con attenzione l'estetista o che si guardi un video tutorial sul web, l'importante è cercare di replicare le tecniche al meglio possibile. Come per ogni cosa, è tutta questione di pratica.