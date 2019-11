Primi freddi: tieni lontani i malanni di stagione con i rimedi naturali

Ci siamo: l' autunno ormai ha fatto alla grande il suo ingresso e tra poco le temperature scenderanno in picchiata. Tuttavia, possiamo cercare di arginare tosse e raffreddore aiutando il sistema immunitario con poche e semplici regole: basta porre attenzione alla nostra alimentazione , che deve essere ricca di verdura e frutta di stagione per fare il pieno di sali di minerali e vitamine, e integrare la dieta con sostanze naturali che rafforzino le difese per combattere con forza gli attacchi di virus e batteri.

L'inverno è alle porte e, oltre a giornate corte e temperature rigide, dobbiamo fare i conti con i malanni di stagione, perché tosse e raffreddore sono in agguato.

Gli sbalzi di temperatura e la permanenza in spazi chiusi, magari affollati, dove la circolazione dell'aria è molto modesta, sono quanto di meglio affinché virus e batteri si diano da fare contagiando ogni organismo a portata di starnuto. Ma far fronte a simili attacchi anche con i rimedi naturali è possibile: ecco come.

Tanta vitamina C: una alleata preziosa nella stagione fredda è questa vitamina che si trova naturalmente in grandi quantità nei kiwi e in tutti gli agrumi. Sì dunque a spremute e succhi, ma anche a tisane a base di rosa canina e ribes nero, perfetti come antinfiammatori e decongestionanti. Il ribes nero ha inoltre un’azione immunostimolante, combatte la stanchezza e aumenta la resistenza al freddo, oltre che essere indicato per la fragilità capillare e la couperose.

Preziosa echinacea: grazie alle sue proprietà immunostimolanti, è una delle piante officinali più apprezzate nell'ambito fitoterapico. Perfetta come cura, può essere utilizzata anche per prevenire tosse e raffreddore, tuttavia l'echinacea è indicata anche nella cura di herpes, bronchiti e come coadiuvante nel trattamento delle infezioni del tratto urinario. Se dobbiamo prenderci cura dei più piccoli, meglio optare per integratori di echinacea appositamente formulati per i bambini con formulazioni che contengono anche miele e altri additivi naturali per rendere più gradevole il gusto del preparato.

Indispensabili fermenti lattici: il benessere del sistema immunitario dipende in gran parte dalla buona funzionalità intestinale ed ecco perché quando nei cambi di stagione il rischio di contagio virale aumenta, è consigliabile integrare l'alimentazione con cibi ricchi di fermenti lattici vivi ed eventualmente integrare con prodotti specifici. Via libera dunque allo yogurt, che è povero di zuccheri e grassi, ma ricco di calcio e di fermenti lattici vivi, purché bianco e preferibilmente bio, a cui aggiungere eventualmente frutta fresca per una colazione golosa o per una merenda salutare e leggera.

Impacco di semi di lino: la tosse è una fastidiosa compagna, che spesso tormenta le nostre notti oltre che le giornate. Possiamo provare a sbarazzarcene con un impacco di semi di lino, detto anche cataplasma, da porre direttamente sul petto. Per creare il composto basta acquistare i semi di lino e farne bollire due cucchiai in un po' d'acqua, lasciando cuocere finché i semi diventano molli creando una specie di gelatina. A questo punto, scoliamo i semi e utilizziamo il composto per fare degli impacchi, utilizzando delle garze o un panno di cotone: basterà lasciarlo una mezz'oretta sul torace per avere fin da subito un sensibile miglioramento. Il consiglio furbo? Uniamo al composto qualche goccia di olio essenziale di eucalipto: naso libero e riposo assicurato.