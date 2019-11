Tieni lontano il raffreddore seguendo poche e semplici regole

Iniziare la cattiva stagione a suon di starnuti ? Anche no: impariamo a difenderci dal raffreddore in agguato con pochi e semplici accorgimenti.

Igiene innanzitutto: sembra scontato, ma è meglio ribadire l'ovvio: lavarsi le mani è fondamentale ed è una buona abitudine indispensabile per evitare contagi. Tram, metrò, luoghi affollati: le occasioni di entrare in contatto con microbi e batteri sono davvero infinite ed ecco perché non bisogna mai mettersi a tavola né toccarsi il viso con le mani sporche: se acqua e sapone non sono a portata di mano, possiamo ricorrere ai prodotti in grado di sterilizzare le mani allontanando i nostri invisibili nemici.

Il benessere arriva dall'interno: l'alimentazione è fondamentale per il buon funzionamento del nostro organismo: ecco perché è necessario scegliere i cibi con attenzione e rispettare uno stile di vita sano. La prima regola a cui attenersi strettamente è non saltare mai la prima colazione e poi mangiare almeno tre volte al giorno non dimenticando frutta e verdura, evitare bevande zuccherate e in generale limitare l'apporto di zuccheri. I digiuni inoltre vanno decisamente evitati: non solo non fanno perdere peso, ma anzi logorano l'organismo perché il corpo percepisce il digiuno come uno stress importante.

Muoversi sempre: anche se le giornate si accorciano e le temperature si abbassano, non trascuriamo mai di fare attività fisica. Non è necessario sforzarsi in palestra, anche una passeggiata all'aria aperta ogni giorno è importante: mezz'oretta di cammino a passo svelto è un vero toccasana. L'esercizio riattiva la circolazione del sangue potenziando la funzione immunitaria e oltretutto ci aiuta a bruciare qualche caloria: in vista delle festività anche tenersi in forma non guasta.

Niente stress: uno dei nostri peggiori nemici è proprio lo stress, che va tenuto alla larga il più possibile. Lo stress indebolisce le difese immunitarie a causa del rilascio del cortisolo, l'ormone che consente al nostro organismo di far fronte a piccole e grandi emergenze, dandoci una forza e una resistenza inaspettate. Ma se la situazione di stress si protrae troppo a lungo nel tempo, e non è seguita da una fase di rilassamento, si ripercuote in una serie di ricadute dannose per l’organismo. Si parla allora di stress cattivo: un eccesso cronico di cortisolo debilita il sistema immunitario e può favorire l'insorgenza di molte patologie.

Il sonno è fondamentale: dormire un numero di ore sufficienti per rigenerare il nostro organismo è assolutamente necessario per non ammalarsi. Mentre si dorme, infatti, il sistema immunitario produce sostanze protettive e disinfettanti, come la citochina, e le utilizza per combattere invasioni esterne di batteri e virus. Non solo quindi per ricaricare le pile e darci la giusta energia per affrontare la giornata: una buona dormita è l'ideale per respingere gli insidiosi attacchi degli agenti esterni.