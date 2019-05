Buonumore al top con i rimedi della nonna

Stop allo stress con il basilico: non solo per il pesto: questa pianta aromatica straordinaria, ricca di sali minerali quali potassio e ferro, è ottima anche per tenere a bada la frequenza del battito cardiaco e mantenere equilibrata la pressione sanguigna. Per un effetto calmante immediato è sufficiente annusare il suo straordinario profumo. Si può anche utilizzare qualche foglia fresca per infusi tonificanti oppure un paio di gocce di essenza al basilico con cui profumare gli ambienti della casa. Sul balcone è un must!



Niente ansia con la cannella: una spezia profumatissima, che regala un piacere immediato nei dolci e nel cappuccino, per un perfetto inizio di giornata. Ideale per allontanare gli stati d'ansia, si può anche sorseggiare in un infuso dove avremo lasciato intingere un bastoncino: niente di meglio per ritrovare il buonumore e gratificare il palato.



Relax al top con la lavanda: per rilassare mente e muscoli la lavanda è davvero una eccezionale alleata. Il colore e l'aroma di questo arbusto svolgono una azione tranquillante che favorisce il rilassamento muscolare. Questa pianta erbacea è un vero toccasana per alleviare ansia, stress e umor nero: i suoi componenti, le sostanze amare, l’acido ursolico, i flavonoidi, l’olio essenziale e i tannini non solo sono utili per calmare il sistema nervoso, ma anche per alleviare le emicranie e per curare l'insonnia.



Addio crampi con la salvia: un'altra aromatica preziosa è la salvia, perfetta per alleviare i disturbi premestruali e i crampi da ciclo grazie al contenuto di flavonoidi, che aiutano a riequilibrare il sistema ormonale. La salvia ha un effetto anti spasmodico in grado di ridurre la tensione nei muscoli, favorendo la calma e la rilassatezza. Ricca di minerali, la salvia contiene ferro, potassio, calcio, sodio, fosforo, manganese, zinco, rame, magnesio e selenio. Grazie al contenuto di vitamina A, B1, B2, B3, B6, C, E, K e J, costituisce un prezioso alleato naturale contro la stanchezza e l'affaticamento muscolare. Ottima da mangiare, si può annusare fresca oppure utilizzare sotto forma di olio essenziale.



Allegria al peperoncino: questa spezia piccante bella da vedere, con il suo colore rosso acceso, ha la virtù di stimolare piacevolmente il palato con il suo gusto piccante. Il peperoncino è noto fin dalla notte dei tempi per le sue proprietà benefiche: veniva utilizzato come antinevralgico e per conservare i cibi. Inoltre, pare che il peperoncino stimoli il sistema nervoso a rilasciare endorfine naturali, migliora la circolazione, libera le vie respiratorie grazie al contenuto di vitamine A, C, E e del gruppo B ed è capace di regalare una sferzata di allegria, grazie al suo gusto stuzzicante.



Mai più tristezza con la curcuma: per garantirci un po' di buonumore, aggiungiamo un pizzico di curcuma nelle nostre pietanze. Che si sciolga nelle minestre, o che si aggiunga alle carni, questa spezia dal color ocra favorisce il buonumore. Per colazione invece possiamo utilizzare la curcuma per preparare il golden milk da assumere per un mese: grazie all'effetto detox, miglioreremo l'epidermide e rafforzeremo il sistema immunitario.Non solo: utilizzato per la preparazione del curry, lo "zafferano delle Indie" secondo alcuni studi gode anche di proprietà antitumorali.