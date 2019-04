Allergie primaverili: scopri come combatterle con i rimedi naturali

Forse non tutti sappiamo che una sana alimentazione, così importante per la buona salute del nostro organismo, può essere anche un'ottima alleata per contrastare i disturbi derivanti da infiammazioni e allergie agendo come un autentico antistaminico naturale. Ecco dunque un piccolo elenco di cibi "amici" da non far mancare nella nostra dieta nel periodo primaverile.



Frutta e verdura: in caso di allergie il contributo apportato dal consumo di frutta e verdura è decisamente il più importante. Gli alimenti ricchi di vitamina C, quali arance, limoni, pompelmo, kiwi in primavera sono ottimi antistaminici naturali e costituiscono un valido supporto nel rinforzare l’organismo quando soffriamo di rinite e affezioni delle vie respiratorie.



Tè verde: grazie al contenuto di quercitina e di catechina, ovvero flavonoidi che contrastano l’insorgere delle infiammazioni, questa preziosa bevanda riduce l’impatto dell’istamina, la sostanza coinvolta in molte risposte cellulari, come le reazioni infiammatorie e la secrezione gastrica. La quercitina, potente antinfiammatorio, è contenuta anche negli agrumi, nei frutti di bosco, nelle mele, nei pomodori, nella lattuga, nei broccoli e nel vino rosso.



Zenzero e spezie: possiamo trovare utili alleati contro le allergie anche nelle piante. Per esempio nello zenzero, che contiene gingerolo, una molecola antiossidante, antitumorale e antinfiammatoria; nella camomilla; con l'echinacea, una graziosa piantina dal caratteristico fiore a margherita e potente antiinfiammatorio; nella radice di liquirizia, che contiene glicirrizina, ottima per esercitare un'azione antinfiammatoria e antivirale.



Ribes nero: altrettanto prezioso in questo periodo è il ribes nero, un integratore dalle potenti proprietà antinfiammatorie (azione "cortison-like") e decongestionanti. Utile in caso di raffreddore, svolge un'azione protettiva contro gli stati influenzali. Ricco di vitamina C, il ribes nero favorisce la diuresi, è anche un ottimo antiossidante e si può assumere come integratore o sorseggiando tisane.



Aceto di mele: è ritenuto particolarmente efficace contro le allergie stagionali: infatti la sua capacità di ridurre la produzione di muco e di ripulire il sistema linfatico rende meno acuto l’attacco allergico ed evita la sensazione costante di naso chiuso. E' sufficiente mescolare un cucchiaino di aceto di mele in un bicchiere d'acqua da bere tre volte al giorno per ottenere un elisir quasi miracoloso.